De App Store Parels van week 13: het ideale Photoshop-alternatief en meer

Elke week lichten we bij One More Thing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op je iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

Ook deze week hebben we weer echte pareltjes voor je uit de App Store. Van goedkoop lekker eten tot genoeg water drinken.

De App Store Parels voor iPhone, Mac en Apple Watch van week 13 2023

#1 Too Good To Go

Geld besparen is altijd fijn en al helemaal als het ook nog eens goed is voor het milieu. Met Too Good To Go doe je dat. De iPhone-app laat zien welke winkels, restaurants en bakkerijen eten over hebben, dat ze anders weg zouden gooien en jij kunt het goedkoop scoren.

Zo heb je een goede maaltijd voor weinig geld. Inmiddels doen veel supermarkten en restaurants mee, dus er is altijd wel een deelnemer bij jou in de buurt. Je leest hier meer over Too Good To Go voor de iPhone.

#2 Carrot Weather

Het weer is het onderwerp waar we het meest over praten. Echt sexy is dat onderwerp natuurlijk niet. Toch kun je het nu leuker maken op je iPhone door Carrot Weather. De app geeft je op een ludieke wijze het weerbericht.

Zo stel je zelf in wat de persoonlijkheid van de weer-app is. Zo kan de app proberen om jou de maat te nemen, wat soms tot hilarische situaties leidt. Bovendien ziet Carrot Weather er ook nog eens prachtig uit. Je leest er hier alles over.

#3 Gentler Streak

Op je Apple Watch en iPhone heb je de keuze uit tig verschillende sport-apps. Toch is er eentje die er echt bovenuit steekt. Gentler Streak kijkt namelijk niet alleen naar de workouts zelf, maar plant voor jou ook rustmomenten in. De app analyseert hoe jouw activiteiten gaan zodat het een ideaal trainingsschema maakt.

Maar Gentler Streak is meer dan cijfertjes alleen op je Apple Watch en iPhone. Het zet deze nummers om tot echte beschrijvingen. Zo lees je precies waarom je bijvoorbeeld een dagje moet overslaan. Meer over de app vertellen we in dit artikel.

#4 Pixelmator Pro

Er zijn ontzettend veel fotobewerkingsprogramma’s voor de Mac. Pixelmator Pro is een van de fijnste opties voor de amateurfotograaf die zijn kiekjes echt professioneel wil bewerken. Doordat het programma speciaal is gemaakt voor de Mac floreert deze als een van de beste. In dit artikel lees je er alles over.

#5 Waterllama voor de iPhone

We sluiten de lijst af met water, want je kunt er niet genoeg van drinken. Toch is het soms behoorlijk lastig om jouw drinkniveau te halen. Waterllama helpt je op een leuke manier op je iPhone.

Door middel van uitdagingen wil je meer water drinken. Bovendien helpt het je ook om cafeïne of alcohol te minderen. Je leest meer over de iPhone-app hier.