Apple Arcade brengt een van populairste games ooit naar iPhone

Apple Arcade brengt een van best verkochte games ooit naar je iPhone

Apple Arcade heeft niet de minste titel toegevoegd aan zijn aanbod. Abonnees kunnen onder andere op de iPhone genieten van een van de best verkochte games aller tijden.

Curve Digital bracht in 2016 een game uit met de titel Human: Fall Flat, dat in rap tempo een ongekend succes werd. Maar liefst 30 miljoen gamers genoten van de game op PlayStation, Xbox, pc en Mac. Nu is hij ook te spelen op je iPhone.

Apple Arcade brengt iconische titel naar je iPhone

Nieuw is dat overigens niet. Ontwikkelaar 505 Games bracht in juni 2019 al een port uit van Human: Fall Flat voor Android en iPhone. Wel nieuw is de komst van het spel naar Apple Arcade, waardoor abonnees het zonder extra kosten kunnen spelen. Feest!

In Human: Fall Flat speel je een willekeurig personage met de naam Bob. Naast een beetje klimmen en het vastpakken van objecten kan Bob eigenlijk niet zoveel. Daarom kunnen we wel stellen dat elk obstakel waar wij onze hand niet voor omdraaien, voor Bob een uitdaging van jewelste is.

Het mag dus duidelijk zijn dat jij Bob moet helpen om door het leven (lees: levels) heen te komen. Want zonder jouw hulp is Bob helemaal nergens. Tja, en dat willen we niet.

Titel was nog nooit zo accuraat

Wie Human: Fall Flat via Apple Arcade voor het eerst op zijn iPhone probeert, weet direct waarom de game zijn titel heeft gekregen. Er is waarschijnlijk geen spel op aarde waarbij je vaker op je plaat gaat dan bij deze jongen.

Het mag dus duidelijk zijn dat Human: Fall Flat een heerlijke iPhone-game is die je de nodige uitdaging, maar ook zeker plezier, weet te bieden.

Apple Arcade op je iPhone

Human: Fall Flat is vanaf nu, net als talloze andere titels, via Apple Arcade te spelen. Deze dienst brengt consumenten, met bijvoorbeeld een iPhone, een heerlijk aanbod aan toffe games.

Waar men eerst nog sceptisch was over de komst van Arcade, heeft de streamingdienst zijn nu inmiddels wel bewezen. Voor 4,99 euro per maand krijg je een lading aan heerlijke titels om je talloze uren mee te vermaken.