Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de AirPods Pro een must zijn voor je volgende festival

We hebben bij tijd en wijle best last van input, geluid dat niet alleen je oren, maar ook je hersenen een flinke bombastische lading geven. Maar de AirPods Pro 2 van Apple blijken zaligmakende oordoppen om dat tegen te gaan.

Toegegeven: soms is een concert wat heftig. Zeker tijdens Koningsdag is in een schulp kruipen best fijn. En dan is er de zegening van Apple’s AirPods Pro 2 die je helpen.



Apple AirPods Pro 2 geven rust

Eén van de opvallende dingen van AirPods Pro 2 is iets wat Apple Adaptive Transparency-modus noemt. Het is in navolging van de Transparency-modusfunctie die Apple introduceerde met de oorspronkelijke AirPods Pro. Met andere woorden: je kunt iedereen verstaan en iedereen negeren.

Hiermee kun je omgevingsgeluid horen van wat er om je heen gebeurt, of teniet slaan. Deze functie werkt samen met verbeterde Actieve Ruisonderdrukking (ANC). En het is een ideale manier om je gehoor gezond te houden. De input bepaal je namelijk zelf.

Een nieuw stuk van Highsnobiety benadrukt hoe AirPods Pro 2 je “gehoor op muziekfestivals kunnen helpen.”

We worden allemaal doof

Het moge duidelijk zijn dat gehoorbeschadiging nu toch echt wel een uitdaging wordt. En met simpele stappen kunnen we dit tegengaan. Het rapport geeft gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie vrij, waaruit blijkt dat meer dan 700.000.000 mensen wereldwijd in 2050 ernstig gehoorverlies ervaren.

Een deel hiervan is bijna volledig te wijten aan blootstelling aan luide muziek op festivals en concerten, iets wat de AirPods Pro 2 tegen kunnen gaan.

“Over het algemeen kunnen EDM (elektronische dansmuziek) festivals tussen de 100-120 dB zitten, wat op festivals zoals Glastonbury of Boomtown nadelige effecten kan hebben op ons gehoor.”

En dus met alle respect: dit gebeurt ook tijdens EDM-momenten in Nederland. Een concertje van Metallica helpt ook niet mee.

🎵 Db's klinken dope, maar waarom schadelijk? Db staat voor decibel, en hoge geluidsniveaus (boven de 85 dB) kunnen schadelijk zijn voor het gehoor, vooral als blootstelling langdurig is. Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan leiden tot permanente gehoorbeschadiging en gehoorverlies. Schade kan zich accumuleren over de tijd, dus het is belangrijk om oordopjes of koptelefoons te gebruiken die de decibels verlagen als men zich blootstelt aan hoge geluidsniveaus.

Ter referentie, Apple zegt dat de volgende geluidsniveaus en blootstellingstijden kunnen leiden tot tijdelijk of zelfs langdurig gehoorverlies:

80 dB: Ongeveer 5 uur en 30 minuten per dag

85 dB: Ongeveer 1 uur en 45 minuten per dag

90 dB: Ongeveer 30 minuten per dag

95 dB: Slechts 10 minuten per dag

100 dB: Zelfs enkele minuten per dag

Met andere woorden: die Apple AirPods Pro 2 klinken niet alleen zalig, ze beschermen dus ook een heel belangrijk zintuig. Onderschat je oren niet.