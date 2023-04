Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Koningsdag vieren als een baas: win dit unieke oranje Apple Watch-bandje

Dit is een bijzonder jaar want het is exact tien jaar geleden dat Willem Alexander onze Koning werd (WimLex, Prins Pils, zo u wilt). We gaan dan ook weer massaal de straat op om Koningsdag te vieren met fijne muziek, goed eten en fijne rommelmarkten. Zo’n oranje horlogebandje voor je Apple Watch zou dan niet misstaan, en je kan er één winnen. OMT-redacteur Dennis Mons strooit met die oranje bandjes.

Alles moet oranje zijn, dus One More Thing ook! De Apple Watch kan daarbij ook zeker niet ontbreken, dus geven we tien unieke polsbandjes weg.

Apple Watch én Koningsdag zijn een uitstekende match

Terwijl de Koning WimLex vandaag op Koningsdag ongetwijfeld weer met wc’s gooit of gaat spijkerpoepen in Rotterdam (da’s ook een baan), trekt zijn volk weer en masse de straat op.

Het is dus weer even genieten van toeristen die drie dagen te laat zijn en in oranje gekleed naar Amsterdam togen (dat is de schuld van oudere edities van toeristengidsen. Koninginnedag was altijd op 30 april, dus potverpillekes hoe geinig is dat).

Maar oranje is dus vandaag wel voor de rest van ons een klein tikkie verplicht. Maar wil je je niet meteen helemaal omtoveren tot een oranje leeuw, dan kan je dat subtieler doen met dit toffe Apple Watch-bandje dat je kunt winnen. Gratis en voor niets.

Maar hoé kan je winnen?

Om een van deze fantastische oranje bandjes in handen te krijgen (die ook perfect zijn voor het uitdragen van support bij sportwedstrijden), hoef je weinig te doen. We vragen je of jij jezelf wil abonneren op onze Freakin’ Nerds-podcast, daar een screenshot van wil nemen en vervolgens op wil sturen naar [email protected]

Dus veel plezier tijdens Koningsdag, en alvast proost namens ons. Wellicht tref je een prachtig Apple-product voor weinig op een kleedje, zoals de eerste iPhone.

Niet meer bieden dan 63.000 dollar… da’s de max. En mocht u een Apple Pippin tegenkomen, ik hou me aanbevolen.