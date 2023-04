Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 redenen om te switchen van Spotify naar Apple Music

De meeste mensen streamen hun muziek via Spotify, maar dat hoeft echt niet de juiste keuze te zijn. Apple Music heeft namelijk veel te bieden. Het kan zelfs beter zijn om over te stappen. Wij geven je hier vijf redenen voor.

Spotify of Apple Music? Het kan een lastige keuze zijn als je op zoek bent naar een streamingdienst voor je iPhone. Toch zijn er een aantal unieke functies die alleen de dienst van het bedrijf uit Cupertino heeft. Maar welke zijn dat precies?

Apple Music versus Spotify

Spotify is misschien het bekendst, maar Apple Music heeft ook veel te bieden. Hier komen ze.

#1 Apple Music Classical

Recent is Apple Music Classical na een lange tijd van geruchten eindelijk gelanceerd. Deze streamingdienst voor klassieke muziek is gratis voor gebruikers van de streamingdienst. Naast veel nummers en bijzondere afspeellijsten, lees je in de app ook meer over de muzikanten.

#2 Geluidskwaliteit

Al sinds 2021 heeft Apple Music high-resolution lossless audio. Hierdoor is het voor Apple mogelijk om een flink hogere muziekkwaliteit te bieden dan Spotify. Er is zelfs een maximum resolutie van 24-bit/192kHz mogelijk.

Spotify blijft al Jaren op 320kbps per seconde hangen wat dus slechter is. Al is er licht aan het einde van de tunnel, want de streamingdienst heeft plannen aangekondigd om dit te verbeteren.

#3 Sing

Ben je echt een fan van karaoke? Dan is Apple Music Sing de ideale functie voor je. Hiermee tover je jouw iPhone of Apple TV om tot karaokemachine. Je krijgt de songtekst te zien met real-time geanimeerde aanwijzingen.

Het is zelfs mogelijk om de zang aan te passen om er een duet van te maken. Het is de ideale functie voor een avondje vermaak.

#4 Leer artiesten kennen

Vroeger moest je voor nieuwe muziek bij Spotify zijn. De dienst liet je op een goede manier kennismaken met artiesten die je nog niet kende. De grote concurrent heeft niet stilgezeten en heeft een inhaalslag gemaakt.

Goed, misschien is het algoritme nog steeds niet hetzelfde als die van Spotify, maar Apple Music biedt je informatie op een andere manier. Klik bijvoorbeeld op een albumhoes en je krijgt een beschrijving bij de muziek, artiest en cd. Zo kom je net wat meer te weten over artiesten.

#5 Een ander uiterlijk dan Spotify

Ben je helemaal klaar met het uiterlijk van Spotify? Dan is Apple Music misschien de ideale optie. Waar Spotify nog altijd op zoek lijkt naar de juiste interface, heeft het bedrijf uit Cupertino deze langzaam verbeterd.

Bij Apple Music vind je jouw favoriete muziek simpel zonder poespas. Je gebruikt gewoon de Listen Now-knop en je hebt meteen alles wat je zoekt. Ook is het heel makkelijk om nieuwe playlists te vinden.