Spotify lijkt ineens op TikTok op je iPhone door nieuwe update

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Spotify geeft app TikTok-ontwerp in nieuwe update voor iPhone

Spotify heeft aangekondigd dat ze de homepage eens even flink op de schop gaan nemen. De iPhone-app zou een soort stijl adopteren die vergelijkbaar is met het populaire social mediaplatform TikTok.

Het bedrijf onthulde deze wijzigingen tijdens het ‘Stream On 2023‘-evenement met verdere informatie in een aantal posts op het blog. De veranderingen voor de iPhone-app zien er vrij substantieel uit.

Spotify is nu een soort TikTok voor muziek

Het lijkt er op dat de muziekstreamer een grotere focus aan het leggen is op het geven van previews. Het doel is om het ontdekken van nieuwe muziek, podcasts (en audioboeken als je in de VS, VK, of Nieuw-Zeeland woont) makkelijker en vloeiender te maken.

Bovenaan de homepagina van Spotify op iPhone staan knoppen waarmee je kiest tussen de eerder genoemde drie opties. Als je op ├ę├ęn van deze knoppen drukt, opent er een preview die TikTok-gebruikers zeker bekend voor zal komen. De aanrader kan een single, album of playlist zijn. Vind je wat je hoort nou leuk? Dan druk je simpelweg op het plus-icoontje en de aanrader toevoegen aan je likes, playlists en/of downloads.

Als je gewoon dat ├ęne nummer op Spotify verder wil luisteren druk je simpelweg op de play-knop (de cirkel met het pijltje erin).

Dieper duiken in wat je hoort kan ook door op het scherm te drukken, dan word je meteen naar het album meegetrokken. De beelden doen er dus niet zoveel toe als op TikTok, maar de stijl is vergelijkbaar.

Maar waarom deze vorm voor de iOS-app?

Bij de aankondiging vertelde Spotify dat het uit data op heeft kunnen maken dat mensen sneller blijven luisteren naar een bepaalde artiest of podcast als ze eerst een beetje weten wat ze kunnen verwachten.

Dat het bedrijf kiest voor een stijl die hevig op TikTok is gebaseerd, is in alle eerlijkheid ook niet verrassend. Spotify is daarin simpelweg de laatste in een steeds groeiende groep, nadat Instagram en YouTube ook vergelijkbare features introduceerden. Volgens Spotify zal dit een diepere connectie tussen artiesten en fans teweeg brengen.

De update rolt vanaf maandag uit, la kan het nog een aantal weken duren voordat je ‘m krijgt. De nieuwe TikTok-achtige functies zijn op iOS en Android beschikbaar, voor zowel gratis als Premium gebruikers.