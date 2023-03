Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waar is het toetsenbord op je Apple Watch in hemelsnaam?

Je Apple Watch is een superhandige metgezel voor je iPhone. Het scherm is daarnaast ook nog eens gegroeid door de jaren heen, waardoor het een stuk makkelijker is om op de smartwatch te typen. Maar waar is het toetsenbord in hemelsnaam?

Laten we beginnen met het goede nieuws: er zit sinds de Series 7 wel degelijk een toetsenbord op je Apple Watch. Je moet echter wel wat moeite doen om ‘m te vinden. Hij is namelijk niet beschikbaar in de Nederlandse taal.

Aan de slag met ‘t toetsenbord op je Apple Watch

Wel krijg je de optie om te reageren op berichten met emoji’s en met tekst-naar-spraak, maar het zelf typen op een toetsenbord is verborgen totdat je de taal verandert naar het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees of Chinees.

Wil je typen op je Apple Watch, dan zal je de taal moeten wijzigen. Dit doe je via je iPhone. Ga naar Instellingen en vervolgens naar Algemeen. Open Taal en regio en voeg Engels toe als voorkeurstaal.

Nog een paar stappen

Ga nu terug naar de Instellingen en open opnieuw Algemeen. Dit keer tik je op Toetsenbord en vervolgens op Toetsenborden. Via Voeg toetsenbord toe kies je wederom voor de Engelse taal.

Als je nu op een ontvangen bericht wil reageren op je Apple Watch, tik je op de notificatie en kies je voor Antwoord. Druk op Reageer en swipe van onder naar boven. Selecteer Engels bij het Toetsenbord. Je kunt direct aan de slag met typen.

Maar of het heel handig is…

Het is wel wat omslachtig om in het Nederlands te typen op een Apple Watch waarbij de Engelse taal is ingesteld. Je krijgt namelijk een hoop Engelse woordsuggesties voorgeschoteld. Dit is dus lang niet voor iedereen een uitkomst.

Mocht deze manier van typen toch niet helemaal bij je passen, dan kun je ook uitwijken naar externe apps. Bekende voorbeelden zijn FlickType en WristBoard. De eerste optie is gratis te gebruiken, maar voor WristBoard is een eenmalige aankoop van 5 euro vereist.