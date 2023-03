Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch is waterdicht, maar douchen is om deze reden een slecht idee

De meeste Apple Watch-modellen zijn waterdicht, maar dat betekent niet dat het een goed idee is om er een mee onder de douche te nemen. Hoe dat zit, leggen we je uit in dit artikel.

Er zijn allereerst behoorlijk wat verschillen tussen de mate van waterdichtheid. Ja, je leest het goed: waterdicht is lang niet altijd écht waterdicht. Er zitten wat haken en ogen aan, en daar vertellen we je graag meer over.

Apple Watch: douchen of niet?

Fabrikanten smijten te pas en te onpas met het woord ‘waterdicht’, maar in de praktijk zijn smartphones en smartwatches slechts waterbestendig tot een bepaald niveau en voor een bepaalde periode. Deze apparaten worden voordat ze op de markt komen onderheven aan tests waarbij ze worden blootgesteld aan water. Bij de Apple Watch is dit niet anders.

Als er geen schade optreedt bij deze tests, dan kan de fabrikant daar een IP-rating aan hangen. Deze certificering geeft weer in hoeverre een apparaat vocht- en stofbestendig is. Als deze rating hoog genoeg is, kan de Apple Watch in principe de nodige hoeveelheid water doorstaan, waardoor je ermee kunt zwemmen en uiteraard ook douchen.

Maar is het ook slim?

Of dat ook verstandig is, is een andere vraag… De IP-rating is namelijk van toepassing op het moment dat de Apple Watch uit de fabriek komt. Na enkele jaren is je smartwatch lang niet meer zo goed beschermd als toen je ‘m kocht. Dat zit zo.

Elke apparaat, en dus ook de Apple Watch, heeft te maken met slijtage. Tijd is een belangrijke factor hierin. Afdichtingen en pakkingen die slijten, waardoor er weer vocht door kan komen. Ook door stoten, vallen en andere schade kan de waterbestendigheid afnemen.

Een andere belangrijke factor, waar niet vaak aan wordt gedacht, is de invloed van zonlicht. UV-straling kan namelijk materialen verouderen, zoals de rubbers die gebruikt worden om je smartwatch af te dichten. Denk dus goed na voordat je met je Apple Watch onder de douche gaat. Want ook al heeft ‘ie een IP-certificering, volledig waterdicht is vooralsnog een mythe.