Philips Hue heeft slecht nieuws voor iPhone- en Android-gebruikers

Matter lijkt het grote nieuwe ding te worden op het gebied van smart homes. Toch zullen Philips Hue-gebruikers nog even geduld moeten hebben. De lampen werken voorlopig nog niet met de nieuwe standaard voor o.a. iPhone en Android en dat heeft een reden.

Matter moet de nieuwe standaard worden voor smart home-producten. Hiervoor moeten de apparaten van verschillende merken met elkaar kunnen communiceren zonder gebruik te maken van de cloud. Grote merken als Apple, Amazon, Google, Philips Hue en Android werken hiervoor samen. Dat betekent dus een einde aan frustraties op iPhone en Android.

Een Matter of time voor Philips Hue

Om dit te kunnen maakt Matter gebruik van draadloze wifi en Thread-protocollen. Als je het logo van Matter op een doos ziet staan, betekent dat dus dat je het product makkelijk toevoegt aan het platform. Er komen steeds meer apparaten aan die de nieuwe standaard ondersteunen.

Toch gaat het allemaal niet zo makkelijk als je denkt. Vertragingen zijn helaas inmiddels een groot deel van het Matter-project. Het mag dan eigenlijk ook geen verrassing heten dat Philips Hue zijn komst naar het platform uitstelt.

De update is voor veel Philips Hue-gebruikers zeer welkom. Het zou alle slimme lampen die het bedrijf ooit heeft gelanceerd ondersteunen. Bovendien wordt het daarmee in de toekomst ook mogelijk om meerdere Bridges te gebruiken via Google Home en Amazon Alexa op je iPhone of Android.

Uitstel maar nog geen afstel voor iPhone en Android

Begin november had het bedrijf nog beloofd dat het in Q1 van 2023 (nu dus) Matter zou gaan ondersteunen met zijn Bridge. Dat doet het dus niet. Philips Hue zegt dat het op dit moment nog niet de verwachtingen kan waarmaken en kiest dus voor uitstel. Gelukkig is het nog niet zo erg als bij Belkin. Dat bedrijf heeft ervoor gekozen om helemaal niets meer met de nieuwe standaard te doen.

Dat uitstel heeft een reden. Veel van de andere partners waarmee Philips Hue samenwerkt voor Matter ondersteunen de nieuwe standaard nog niet. Zo werken bijvoorbeeld de smart home-apps van Google en Amazon op de iPhone nog niet met Matter. Dat kan natuurlijk zorgen voor frustrerende gebruikers die geen Android-toestel hebben.

Toch kun je het wel uittesten, maar of het handig is?

Waarschijnlijk wil je nu weten wanneer Philips Hue Matter wel gaat ondersteunen. Het bedrijf doet er nog geen uitspraken over. Toch is er wel een mogelijkheid om je Bridge aan te sluiten op de nieuwe standaard. Hiervoor meld je jezelf aan voor een ontwikkelaarsaccount waardoor je de betaversie kunt testen.

Toch is het waarschijnlijk beter om nog even te wachten met jouw Philips Hue-set, want buiten dat Matter niet overal ondersteun wordt, werkt ook nog niet alles zoals het moet. Het kan leiden tot een frustrerende ervaring.

Bovendien werkt Philips Hue al samen met de grootste smart home-platformen zoals Google Home en de Woning-app van Apple. Hoewel Matter dus wel zaken makkelijker gaat maken, is het nu nog vooral flink moeilijker.