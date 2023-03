Nieuwe Philips Hue-lampen zijn nu verkrijgbaar in Nederland

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe Philips Hue-lampen nu al goedkoper in Nederland

Als je slimme lampen in je huis wil, kom je al snel bij Philips Hue terecht. Deze geven fantastisch licht en zijn daarnaast ook gemakkelijk te bedienen. Wij zetten ze voor jou op een rij.

Philips Hue brengt regelmatig nieuwe lampen op de markt. Tijdens de CES, aan het begin van het jaar, kondigde het bedrijf nieuwe producten aan. Nu zijn ze ook daadwerkelijk te verkrijgen in Nederland. Dit zijn ze.

Philips Hue Lightguide Ellipse

We beginnen bij de Lightguide Ellipse lampen. Dit is de ideale verlichting boven de tafel. Want naast dat de kleuren er prima uitzien, is de lamp zelf ook heel decoratief. Deze heeft een bijzondere ovale vorm waardoor ze extra speels zijn.

Deze LED-lamp met een E27-fitting is natuurlijk te bedienen met de Philips Hue-app. Zo heb je de keuze uit meer dan 16 miljoen kleuren. In totaal kun je 10 Lightguide-lampen toevoegen aan de app.

Voor de lamp heeft Philips Hue ook een speciaal snoer ontwikkeld met een metalen lampenhouder. Deze is afzonderlijk te verkrijgen in het zwart en het wit.

De lamp zelf kost 99,99 euro per stuk. Voor een snoer betaal je 49,99 euro extra. Dit product is nog maar net uit, maar kun je kunt ‘m ook al met 5 euro korting scoren. Dat doe je hier.

De draadloze Go

Daarnaast presenteert Signify ook officieel de Philips Hue Go waar we eerder al aandacht aan gaven. Dit is een draagbare tafellamp die je dus overal mee naartoe kunt nemen. Op een volle lading gaat de lamp 48 uur mee.

Goedkoop is hij zeker niet. De tafellamp heeft een prijskaartje van 159,99 euro, maar op sommige sites vind je ‘m met tien euro korting.

Wil je trouwens je Philips Hue verzameling uitbreiden, dan doe je er goed aan om op Bol.com te kijken. De webwinkel heeft de 7-daagse waarbij je op een tweede Philips Hue-product 50 procent korting krijgt. Handig dus als je meerdere producten wil hebben.