One More Deal: het ideale moment om de Apple Watch SE te kopen

Elke week speurt de redactie van One More Thing het internet af om voor jou de beste Apple-aanbieding te vinden. Deze week is de Apple Watch SE Cellular extra voordelig bij MediaMarkt.

Zoek je een goede smartwatch? Dan kom je al snel uit bij de Apple Watch. Er zijn drie verschillende modellen, elk in hun eigen prijsklasse. Er is dus voor ieder wat wils. Wil je de goedkoopste, dan zit je deze week goed bij MediaMarkt.

De Apple Watch SE Cellular is jouw ideale smartwatch

MediaMarkt heeft deze week de Apple Watch SE Cellular in de aanbieding. Dit is de meest recente versie van de SE die afgelopen najaar werd gelanceerd. Nu scoor je ‘m met flinke korting.

De smartwatch heeft natuurlijk minder features dan de Series 8 en de Ultra, maar dat betekent niet dat je helemaal niets hebt aan het apparaat. Het is nog steeds een zeer complete smartwatch die voor menig gebruiker voldoende te bieden heeft.

De Apple Watch SE Cellular heeft een helder OLED-scherm. Daarnaast is het apparaat uitgerust met diverse geavanceerde sensoren waarmee jouw activiteiten in kaart worden gebracht.

Het mooie aan dit model, dat bij MediaMarkt in de aanbieding is, is dat het een cellular-functie heeft. Hierdoor kun je ook alle functies gebruiken zonder telefoon in de buurt, omdat deze Apple Watch zelf verbinding maakt met het internet. Handig als je bijvoorbeeld gaat hardlopen.

Goedkoper bij Mediamarkt

Raak je ten val? Dan is er nog altijd crashdetectie op de Apple Watch SE. Als je niet meer kunt opstaan, waarschuwt deze functie automatisch de hulpdiensten. Ook krijg je meldingen over je hartgezondheid en kun je jouw slaapdoelen bijhouden met een speciale app. Het is dus jouw ideale kameraad om veilig en gezond te zijn.

Normaal gesproken kost de Apple Watch SE Cellular 379 euro. Deze week is het apparaat echter flink goedkoper. Je kunt de smartwatch kopen voor 279 euro bij MediaMarkt.