Apple Watch tovert Star Wars-fans met deze functie om tot Jedi

Apple Watch tovert Star Wars-fans om tot Jedi met verlichtingsfunctie

De Jedi uit Star Wars zijn iconisch door niet alleen hun lightsabers, maar ook de speciale krachten die ze bezitten. Met de Force kunnen ze bijvoorbeeld objecten beïnvloeden met hun geest. Apple vond dit blijkbaar wel interessant en wil de Apple Watch een toffe upgrade geven.

Elke Star Wars-fan heeft wel eens bij automatische schuifdeuren gedaan alsof ze de Force gebruikten om de deur te openen. Als dit patent van Apple uitgewerkt wordt, kunnen we thuis misschien wel Jedi spelen.

Er is een patent aangevraagd door Apple waarmee je HomeKit-apparaten kunt besturen met een Apple Watch. Dit zou werken door simpelweg naar een apparaat te wijzen, of een bepaalde beweging te maken met je pols. Als een echte Jedi zet je dan zo een lamp aan of uit, zonder die aan te hoeven raken.

We hebben het hier natuurlijk nog over een patent, dus het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt in de komende jaren. Voor Star Wars-fans die een Apple Watch bezitten is dit natuurlijk een interessant vooruitzicht. Wie weet kunnen we bij de release van watchOS 10 wel Jedi spelen?

Doe alsof sinds watchOS 9

Als je nou al je Apple Watch wil besturen zonder deze aan te raken kan dat ook. Als onderdeel van watchOS 9 kun je bepaalde handgebaren instellen die vervolgens weer acties uitvoeren op je digitale horloge.

Met AssistiveTouch hoef je dus bijvoorbeeld niet meer je handschoenen af te doen als je even iets wil aantikken op je Apple Watch. In plaats daarvan kun je je Jedi-krachten inzetten door bijvoorbeeld je vuist te ballen, en voila, je gaat even een stapje terug in een menu. Deze feature moet je trouwens wel even aanzetten in de instellingen.

Of Star Wars-fans binnenkort hun innerlijke Jedi los kunnen laten in huis moeten we dus nog even afwachten. Maar de mogelijkheid om je apparaten te controleren zonder iets aan te raken is in ieder geval zeer interessant.