iPad krijgt hele make-over met deze iPadOS-conceptversie

iPad krijgt enorme gedaanteverwisseling dankzij dit concept voor iPadOS 17

Binnenkort kan iedereen iPadOS 16.4 op zijn iPad installeren. Toch wordt er nu al gekeken naar diens opvolger. Twitteraar Parker Ortolani heeft een cool concept gemaakt wat Apple zo kan overnemen.

iPadOS 16 loopt natuurlijk als een zonnetje. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat het beter kan. Daar dacht twitteraar Parker Ortolani anders over en hij maakte dan ook een conceptversie van iPadOS 17. Hij heeft zeker goede punten.

Een nieuw concept van iPadOS 17 voor iPad

Volgens Ortolani kan het allemaal wat simpeler. Zo moet het systeem van je iPad nog gebruiksvriendelijker worden. Bovendien verbetert hij in het concept de nieuwe functies van iPadOS 16.

#1 Stage Manager in iPadOS 17

Als een van de eerste dingen heeft Ortolani Stage Manager onder handen genomen. Wat ons betreft een van de beste functies in iOS 16. Het maakt mogelijk dat je tot vier schermen naast elkaar kunt openen op je iPad.



Toch valt er wat aan te verbeteren. Zo is het in de conceptversie mogelijk om de grootte van de openstaande apps te wijzigen en werkt de bediening net wat soepeler.

#2 Apple Pencil

Wat ook iets soepeler kan in iPadOS, is het gebruik van de Apple Pencil. De laatste Pencil is natuurlijk al meer dan vijf jaar oud en ondanks de komst van de Hover-functie is die vrijwel hetzelfde gebleven. Heb je Hover gemist? Het zorgt ervoor dat je Apple Pencil al actief wordt vanaf 12 millimeter van het scherm.

Voor vernieuwing kijkt Ortolani naar de S-pen van Samsung. De Pencil krijgt dan een speciale dial-functie. Als je deze boven een app houdt, krijg je automatisch een aantal shortcuts. Hierdoor moet het nog makkelijker worden zaken aan te passen op je iPad.

#3 Een nieuw vergrendelscherm op je iPad

Het vergrendelscherm van de iPad ziet er heel anders uit in deze conceptversie van iPadOS 17. Nu heeft deze nog amper toegevoegde waarde, maar dat kan zomaar veranderen. Daarbij kijkt Parker vooral naar de widgets die op iOS beschikbaar zijn. Dat is dus ook voor Apple maar een kleine stap.



#4 Een ander thuisscherm

Maar niet alleen het vergrendelscherm wordt door hem onder handen genomen met zijn conceptversie van iPadOS, ook het thuisscherm krijgt een flinke update. Het moet wat meer gaan voelen als een desktop. Zo kun je makkelijk jouw favoriete widgets of apps vastpinnen aan de zijkant. Ook kies je via de apps in wat voor vorm je ze wil terugzien: schermvullend of juist gedeeltelijk.

Al met al zijn het dus functies die Apple toe kan passen op de iPad zonder dat het al te veel moeite kost. De grote vraag is of we ze ook echt terugzien, want Apple bepaalt natuurlijk helemaal zelf welke kant ze willen uitgaan met iPadOS.