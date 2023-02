Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

OLED tilt iPad Pro naar hoger niveau, maar dat gaat je wel wat kosten

Recente geruchten wijzen op het idee van een iPad Pro met een OLED-scherm, die in 2024 op de markt verschijnt. Dat scherm kan ervoor gaan zorgen dat je honderd euro meer moet gaan betalen dan je voor de huidige modellen doet. OLED-schermen zijn mooier, maar ook duurder dan LCD-displays.

De iPad Pro-versies van nu maken allemaal gebruik van een LCD-scherm en zijn daardoor goedkoper in de productie. OLED heeft ten opzichte van LCD veel voordelen. Denk dan aan een hoger contrast, lagere energieconsumptie en een dunner product. Maar de kosten voor fabrikanten gaan daardoor ook omhoog.

Duurdere iPad Pro in aantocht met OLED?

Mocht Apple inderdaad voornemens zijn op OLED-panelen over te schakelen, dan is het nog maar de vraag of veel mensen bereid zijn daarin te investeren. Veel gebruikers vinden de huidige schermen op hun iPad Pro al fijn genoeg, waardoor ze er wellicht niet helemaal de waarde van inzien. Dat kan voor drempels zorgen.

Natuurlijk kan Apple andere upgrades dan OLED introduceren die zo’n verhoogde prijs minder problematisch maken. Maar dan moeten we er rekening mee houden dat je misschien nog dieper in de buidel moet tasten. Want ook die kosten moeten natuurlijk linksom of rechtsom terugverdiend worden door het Amerikaanse bedrijf.

Wat voor veranderingen wil jij?

Wat voor veranderingen zie jij naast OLED wel zitten bij de iPad Pro? Een rondje langs fora en media leert ons dat gebruikers het bijvoorbeeld fijn vinden als de frontcamera verplaatst wordt naar de horizontale lijn. Dan kun je hem beter in landscape mode gebruiken, aangezien je de tablet toch vaak horizontaal gebruikt.

Daarnaast staat de M3-processor ook hoog op de lijst en zien veel mensen een extra USB-C-poort wel zitten. Als er dan ook nog een MagSafe-aansluiting zou zijn, dan is het pakket compleet. Dergelijke upgrades zouden ervoor kunnen zorgen dat mensen bereid zijn misschien wel tot 200 euro meer te betalen.

The Elec