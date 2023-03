Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch krijgt naast Siri nog een bijzondere assistent erbij dankzij Nederlander

De hele wereld praat over ChatGPT, de chatbot van OpenAI. Die gebruik je natuurlijk vooral op jouw Mac of PC, maar we hebben je ook al uitgelegd hoe je een speciale app voor je telefoon maakt. Nu komt de dienst ook naar de Apple Watch.

Waarschijnlijk heb je bijna zoals iedereen in Nederland kennisgemaakt met ChatGPT van het bedrijf OpenAI. Je kunt de chatbot allerlei vragen stellen. Van wat je het best op vakantie in Benidorm kunt doen tot het maken van hele samenvattingen van het ontstaan van de wereld. Binnenkort doe je dat ook gewoon op je Apple Watch.

ChatGPT op jouw Apple Watch

Je vraagt je misschien af hoe dat kan. OpenAI heeft nog geen eens een iPhone-app gemaakt voor ChatGPT. Dat kun je gelukkig wel zelf doen met deze handige guide. Nu is er wel een app voor de Apple Watch, maar ook deze is niet afkomstig van OpenAI. De Nederlander Hidde van der Ploeg heeft ‘m ontworpen.

De nieuwe app voor de Apple Watch heeft de toepasselijke naam watchGPT. Daarmee draai je dus ChatGPT op je smartwatch. Maar welke functies biedt de app aan? Dat zijn de volgende:

Snel antwoord op je vragen en genereer langere berichten op je Apple Watch

Het makkelijk delen van de ChatGPT-resultaten

Beschikbare talen zijn Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans

Snel toegang als je een speciaal icoontje maakt op je scherm

In de toekomst nog veel meer functies

Toch zijn de functies pas slechts het begin, want watchGPT heeft nog veel meer in de pijplijn. Zo is het op dit moment alleen mogelijk om maar een vraag te stellen. In de toekomst moet je hele conversaties op je Apple Watch kunnen voeren met ChatGPT. Ook moet het mogelijk zijn om de app met je stem te besturen. Het wordt dan echt een Siri-concurrent.

In tegenstelling tot ChatGPT is deze app voor je Apple Watch niet gratis. Om ‘m te gebruiken moet je eenmalig 4,99 euro betalen. Je vindt ‘m hier. Veel mensen gingen je al voor, want de app staat op dit moment nummer 1 in de App Store.