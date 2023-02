Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe je Bings veelbesproken ChatGPT-integratie op je iPhone gebruikt

Microsoft maakt bekend dat iPhone-apps Bing en Edge ondersteuning krijgen voor de populaire chatbot ChatGPT. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is de update te downloaden die beschikbaar is voor previewtesters. Met de chatbot kun je in gesprek gaan over allerlei onderwerpen of je zoekt zeer specifieke info op.

Bing is de zoekmachine van Microsoft. De app moet het geregeld afleggen tegen de Google-zoekbalk, maar nu heeft die een streepje op hem voor. Want Microsoft rolt namelijk de integratie met ChatGPT uit. Dat is een chatbot die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, waardoor je op een andere manier informatie vergaart.

Bing op iPhone krijgt ChatGPT-functies

Dat Microsoft deze optie uitrolt voor zijn apps is niet vreemd. Het bedrijf investeerde namelijk 10 miljard dollar in OpenAI, dat achter ChatGPT zit. Bing op iPhone krijgt dankzij de verse update een nieuw uiterlijk, waardoor chatten met de bot mogelijk wordt. Je tapt op het icoon om een gesprek of sessie te starten.

Vervolgens krijg je de antwoorden in bulletpoints of complete alinea’s te zien. Je kunt zeer complexe zoekopdrachten invullen. Zo kun je bijvoorbeeld een recept vinden met de ingrediënten die je zelf invoert. Dat maakt de Bing-chatbot een stuk veelzijdiger dan een traditionele zoekmachine, waar je in algemene termen zoekt.

In gesprek blijven met de chatbot

Bevalt een antwoord niet of wil je meer weten, dan kun je om duidelijkheid vragen, details toevoegen of ideeën aanvullen. Met Bing op iPhone kun je via ChatGPT ook korte mails opstellen, een quiz maken, voorbereidingen treffen voor een sollicitatiegesprek, en meer. Net zoals je dat doet met de chatbot zelf.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe capaciteiten van Bing (en ook Edge) dien je je aan te melden voor het previewprogramma van Microsoft. Er is een wachtlijst, maar dat is niet het enige waar je rekening mee moet houden. Deze versie van Bing kan namelijk softwarefouten bevatten.

Microsoft