Ervaar klassieke muziek als nooit tevoren met de nieuwe Apple Music Classical app

Apple heeft vandaag groots nieuws aangekondigd voor de liefhebbers van klassieke muziek. Apple Music Classical, een gloednieuwe app, zal later deze maand worden gelanceerd.

Deze app is speciaal gemaakt voor klassieke muziek en biedt de grootste verzameling klassieke muziek ter wereld. Met ruim 5 miljoen nummers en werken, van nieuwe stukken tot bekroonde meesterwerken, is de verzameling imposant.

Apple Music Classical biedt de grootste verzameling klassieke muziek ter wereld, met ruim 5 miljoen nummers en werken, van nieuwe stukken tot bekroonde meesterwerken

Met de volledig geoptimaliseerde zoekfunctie van Music Classical kun je snel en eenvoudig een stuk vinden in ’s werelds grootste verzameling klassieke muziek. Geniet van de hoogste geluidskwaliteit en ervaar je favoriete klassieke stukken op een nieuwe manier. Ga bijvoorbeeld helemaal in de muziek op met ruimtelijke audio.

De app bevat honderden speciaal samengestelde afspeellijsten en duizenden exclusieve albums. Daarnaast vind je ook verhelderende biografieën over componisten en diepgravende gidsen over belangrijke werken. Om het af te maken zijn er ook intuïtieve navigatiefuncties en nog veel meer. Hierdoor is Classical de ultieme manier om klassieke muziek te ervaren.

🎶 Wat is Apple Music? Music is een streamingdienst van Apple voor muziek die beschikbaar is op verschillende platforms, zoals iOS.. Met een abonnement op Music krijgen gebruikers toegang tot een enorme bibliotheek van meer dan 75 miljoen nummers, afspeellijsten, exclusieve content en radiostations, evenals de mogelijkheid om hun eigen muziekcollectie te uploaden en te delen met anderen.

Samenwerking met klassieke musici en instellingen

Apple werkt nauw samen met een aantal van de bekendste klassieke musici en vooraanstaande klassieke muziekinstellingen wereldwijd om luisteraars van Apple Music Classical nieuwe en exclusieve content en opnames te bieden.

Daarnaast heeft Apple Music Classical ook een aantal unieke digitale portretten in hoge resolutie van vele wereldberoemde componisten. Deze portretten zijn speciaal gemaakt door een diverse groep artiesten, die gebruik hebben gemaakt van de kleurenpaletten en artistieke invloeden uit de desbetreffende periode.

Apple Music Classical is later deze maand verkrijgbaar en abonnees van Apple Music kunnen de Apple Music Classical-app kosteloos downloaden en gebruiken. Bestel de app nu alvast in de App Store en deze wordt automatisch gedownload op de dag van de introductie. Hiervoor moet ‘Werk automatisch bij’ overigens wel zijn ingeschakeld.