De App Store Parels van de week: TickTick, Clearspace, allemaal op je iPhone

Elke week lichten we bij OneMoreThing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op jouw iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

Deze week hadden we weer een aantal prachtig glimmende parels voor je uit de App Store gevist. Van het maken van checklists op je iPhone tot het leren over ruimtevaart, er was deze week genoeg te beleven.

De App Store Parels van week 11 2023

Dankzij TickTick en Beedone konden we deze week verschillende to-do lijstjes maken op de iPhone. Maar als het social media-gebruik teveel wordt kun je blijkbaar het beste Clearspace gebruiken. Wil je meer grip krijgen op je maandelijkse abonnementen? Dan is Bobby er voor jou. Als je ruimteschepen op wil zien opstijgen kun je T-Minus aanslingeren.

#1 TickTick voor iPhone

De eerste App Store Parel van de week is een uitgebreide app waarmee je to-do lijsten kunt maken, lijsten creëert om overzicht te krijgen en alles vervolgens te zien te krijgen in een kalender. Met functies als notificaties die afgaan op bepaalde locaties is TickTick absoluut een kijkje waard.

#2 Clearspace

Sociale media hebben een grote rol in ons leven. We kunnen uren verliezen op Instagram, Twitter en TikTok (blijft dat wel zo?) op onze iPhone waardoor het ook effecten kan hebben op onze mentale gezondheid. Clearspace is ontworpen om je meer controle te geven over hoe lang je deze apps gebruikt. Met een paar andere handige functies is Clearspace een aanrader als je je telefoongebruik wilt verminderen.

#3 Bobby

Bobby zou nog wel eens jouw beste vriend kunnen worden in het navigeren van de wereld van streaming. Op je iPhone heb je waarschijnlijk wel Netflix, Apple TV+ en Spotify staan, wat elke maand weer geld kost. Om bij te houden hoeveel je per maand kwijt bent helpt deze App Store Parel je, al moet je wel een euro neerleggen om meer dan 5 abonnementen toe te voegen.

Bobby stuurt je notificaties wanneer er weer geld van je rekening wordt getrokken, zodat je abonnementen die je niet gebruikt snel af kan zeggen. Toch wel handig, niet? Download hier de app.

#4 T-Minus

Ben jij nou helemaal gefascineerd met ruimtevaart? Of wil je er juist meer over te weten komen? Dan is T-Minus de perfecte app voor jou. Deze iPhone-app zit bomvol informatie over astronauten, ruimteschepen en houdt van alle bedrijven als NASA en SpaceX bij wanneer ze weer een raket de ruimte in schieten, zodat je altijd op de hoogte bent. Lanceer je vinger dus maar snel naar de app!

#5 Beedone voor iPhone

Met Beedone krijg je net als met TickTick de mogelijkheid om met uitgebreide features to-do lijstjes te maken. Deze iPhone-app maakt daarentegen van je takenlijst een soort videogame met XP die je gebruikt om nieuwe functies vrij te spelen. De app is, logischerwijs, te downloaden in de App Store. Voor meer informatie kun je hier terecht.