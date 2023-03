Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De App Store Parels van de week: Alltrails, Obsidian en meer op je iPhone

Elke week lichten we bij OneMoreThing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op jouw iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

Van tech, lichamelijke gezondheid tot het maken van notities, deze week hebben we voor jou een aantal mooie iPhone-apps gevonden waar je vast iets aan gaat hebben.

De App Store Parels van week 10 2023

Deze week hadden we voor avonturiers AllTrails in de aanbieding. Mocht je wat moeite hebben met slapen of het organiseren van notities zijn daar respectievelijk Pillow en Obsidian. Met iConnectHue heb je vele malen meer opties in het bedienen van je Hue-lampen, en met de laatste App Store Parel kun je bepaalde processen op je iPhone automatiseren. Zie hieronder meer!

#1 AllTrails

Deze App Store Parel helpt jou met het uitzoeken van die ene perfecte hike. Door de community die hun routes deelt en beoordeelt, vind jij jouw perfecte optie.

Het selecteren van welke trail je wilt doen is gemakkelijk, en af te stemmen op moeilijkheidsgraad en lengte. De app is gratis te gebruiken maar heeft ook een abonnement van 30 euro per maand met extra functies.

Lees hier meer over AllTrails en download hier de app!

#2 Pillow

Met Pillow is een slaaptracker waar je niet per sé een Apple Watch voor nodig hebt. Je kunt de app gewoon gebruiken op je iPhone. Hiervoor leg je je telefoon gewoon op het matras naast je kussen.

Elke slaapfase wordt door deze App Store Parel geregistreerd. Op basis daarvan kan de app jou dan ook op het beste moment wakker maken.

Wil je meer weten over Pillow? Check hier dan het volledige artikel en ga eens langs op de App Store pagina.

#3 Obsidian

Als jij moeite hebt met het organiseren van notities, of meer opties zoekt in een notitieprogramma ben je bij Obsidian aan het juiste adres. De app laat je overzichtelijk bestanden indelen en heeft door een groot aantal plug-ins veel ruimte voor personalisatie van jouw ervaring.

Hoewel de App Store Parel geheel gratis werkt, moet je toch een tientje overhebben voor het synchroniseren van bestanden tussen je apparaten. Meer weten over Obsidian? Lees dat dan hier verder, en download de app.

#4 iConnectHue

Er zijn genoeg apps op de markt om je Hue-lampen mee te controleren, maar iConnectHue is één van de meest uitgebreide. Je groepeert je producten in de gekste manieren, voegt accessoires toe en een aantal in-app aankopen voegen nog extra features toe. Dit is naast de aankoopprijs van vijf euro.

De App Store Parel van donderdag is hier verder uit te spitten, of natuurlijk door de app te installeren.

#5 IFTTT

Als laatste maar zeker niet de minste is daar IFTTT. Deze app laat je bepaalde processen op je iPhone automatiseren. Een foto op Instagram op Twitter plaatsen? Dat kan. Naast de talloze applets van bedrijven en de App Store Parel zelf kun je er zelf ook een aantal in elkaar flansen. Als je dat veel van plan bent zul je wel een abonnement aan moeten schaffen.

Lees op deze pagina meer over IFTTT, en download de app hier.