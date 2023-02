Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

WiZ gaat in de aanval met Hue met nieuwe camera voor HomeKit

In de markt van slimme thuiselektronica staat Philips Hue bovenaan. Maar ondertussen timmert WiZ enorm aan de weg. En dat blijkt ook door een nieuwe camera voor Apple HomeKit waar je geen vermogen voor hoeft te betalen.

Een paar jaar geleden heeft Philips Lightning zijn naam omgedoopt naar Signify. Naast Philips Hue heeft het ook het merk WiZ in handen. Het nam de voormalige startup in 2019 over. Maar is WiZ dan met uitstekende producten nu een concurrent van Philips Hue? Interessant, want laatstgenoemde is echt veel duurder.

WiZ en Philips Hue zijn dikke maatjes met Apple HomeKit

Alleen al vorig jaar heeft WiZ talloze nieuwe lampen geïntroduceerd. Deze zijn grotendeels direct compatibel met Philips Hue, vertrouwen op een wifi-verbinding en kosten meestal iets minder. Veel minder.

Maar WiZ gaat dit jaar een stap verder. Een paar weken geleden doken er documenten op bij de Amerikaanse FCC met de titel WiZ Indoor Camera.

De naam van dit mogelijke product spreekt voor zich. Er is tot nu toe geen officiële informatie over de camera van de Philips Hue-concurrent, maar deze afbeelding van de FCC geeft wel een aardige indicatie.

Wat Signify precies van plan is met de camera is natuurlijk nog gissen. Natuurlijk zou het bijvoorbeeld de camera met Eve Cam kunnen besturen en vice versa. Dus met je app kan je real-time je camera’s bekijken of beelden terugzien. Het is ook duidelijk dat je de WiZ Indoor Camera kan gebruiken om het licht te regelen, min of meer als vervanging van een bewegingsdetector, of door lichtinval door je ramen.

Met andere woorden: als het donker wordt kan je een automatische instelling kiezen en je lampen gaan uit. Het zou frappant zijn als deze WiZ-camera verbonden kan worden met een Philips Hue-set-up. Die kanttekening staat want dat soepele ging ook niet heel goed met een connectie met Google’s Nest Cam.

Van concurrenten naar vrienden?

Signify heeft Philips Hue behoorlijk op afstand gehouden maar ten tijde van de ontwikkeling van Matter is de kans dat ze ineens vrienden worden niet uitgesloten. En dat is alleen maar aan te raden.

Philips Hue werkt fantastisch maar kost een vermogen: goddank voor WiZ en LSC en andere prachtige producten die niet meteen een arm en een been kosten. Werkt alles één op één? Neen? Duurder dan het waard is? Wellicht wel.

Mocht je willen weten wat de WiZ-cam kost? We hebben nog geen idee.