Het goedkopere alternatief voor Philips Hue van dezelfde maker

Bij slimme verlichting denk je waarschijnlijk meteen aan Philips Hue. Logisch, want het zijn natuurlijk producten van topkwaliteit. Toch maakt moederbedrijf Signify meer dan alleen de Hue-lampen. Het heeft ook een goedkoper alternatief zoals WiZ.

Slimme verlichting is niet meer weg te denken in huiskamers. Je gebruikt Philips Hue om extra sfeer te creëren. Dat is natuurlijk leuk en aardig, maar in de zomer zit je vaak buiten. Dan heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Gelukkig kun je ook buiten je tuin op een bijzondere manier verlichten. Zeg maar je tweede huiskamer.

Een goedkoper Philips Hue-alternatief dankzij WiZ

Voor buiten zijn er natuurlijk ook slimme lampen. Je kunt natuurlijk kiezen voor Philips Hue, maar er is ook een goedkoper alternatief. Het bijzondere is dat deze afkomstig is van hetzelfde bedrijf achter Hue: Signify. Deze lijn verkoopt het onder de naam WiZ.

WiZ maakt naast lampen voor binnen, ook slimme verlichting voor buiten. Binnenkort komen er twee nieuwe uit. Wij vertellen je wat je precies kunt verwachten van dit goedkopere alternatief.

WiZ ELPAS Wandlamp

Wil je iets prachtig maken van die lelijke muur of schutting buiten? Dan is de WiZ ELPAS wellicht de ideale oplassing als je geen Philips Hue wil. Deze is gemaakt van weerbestendige materialen. Dat betekent dat regen en zonlicht dus geen enkele invloed heeft.

Bij deze lamp van 230V kun je kiezen uit 16 miljoen kleuren. Zo komt buiten helemaal tot bloei. Je hebt deze lamp voor 89,99 euro.

Sfeervolle grondspots

Vind je die muur wel best? Dan kun je ook kiezen van de nieuwe Grondspots van WiZ. Deze kunnen tot 180 graden gedraaid worden. Deze zijn apart verkrijgbaar voor 74,99 euro, maar het makkelijkst is om te beginnen met de starterkit. Deze kost 174,99 euro en daarbij krijg je naast twee spots ook een adapter en controller.

Wel moet er een waarschuwing gegeven worden over WiZ. Deze zijn in tegenstelling tot Philips Hue namelijk niet compitabel met de Woning-app van Apple. Als je de lampen toch wil besturen via jouw iPhone of iPad, moet je hiervoor de speciale WiZ-app installeren.