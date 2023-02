5 redenen waarom je wel óf niet Apple’s Mac mini moet kopen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 redenen waarom je wel 贸f niet Apple鈥檚 Mac mini moet kopen

Onlangs heeft Apple de nieuwe Mac mini ge茂ntroduceerd. Een indrukwekkende machine, maar wellicht niet voor iedereen? OMT-redacteur Mark Hofman heeft een tijdje met Appple鈥檚 nieuwe aanwinst mogen spelen en zet vijf voor- en vijf nadelen van de Mac mini op een rij.

Laat ik vooropstellen dat het aantal voordelen van de nieuwe Mac mini met de M2 Pro-chip van Apple het wel winnen van de nadelen. Daarom ga ik ook niet op alle slakken zout leggen. Maar dat de nieuwe mini niet voor iedereen geschikt is, werd wel snel duidelijk. De kernvraag is dan ook: hoe Mac-gek ben je?

Apple鈥檚 Mac mini is als klein, sterk werkpaard

Tijdens de presentatie van Apple stond al snel vast dat de Mac mini een kleine alleskunner is met de nieuwe M2 (en M2 Pro)-chip. Maar het was vooral de prijs die ons even de mond snoerde: 719 euro voor het instapmodel is heel goed te doen.

OMT ging echter met het topmodel aan de slag dat 1.569 euro kost, maar daar krijg je wel de M2 Pro-chip voor met een 10-core CPU en verder 16-core GPU en 16GB RAM.聽Maar waarom zou je dat geld neertellen? Hieronder vijf redenen.

Compact en stijlvol design:

De Mac mini is slechts 3,58 cm hoog, en 19,7 cm breed en diep. Hij neemt dus weinig ruimte in op je bureau. Het heeft een strak en modern ontwerp, wat hem perfect maakt voor elke werkomgeving. Apple heeft weinig aan het vorige design veranderd en kijk zelf; daar is niets mis mee.

Krachtige prestaties:

Het is bijna bizar om te zien tot hoeveel werk de kleine Mac mini in staat is. Ik durf zelfs te stellen dat zeker het topmodel zich voor veel taken kan meten met de Mac Studio. Grote projecten, zoals het bewerken van 4K-video gaat heel soepel, en je kunt daarbij gewoon blijven multitasken. Sommige games lopen ook als een zonnetje, maar gamen is beperkt (en daar kom ik op terug).

Betaalbaar:

Zoals gezegd krijg je dus de spreekwoordelijk 鈥榖ang for your buck鈥. Het instapmodel is zeer betaalbaar en dus ook ideaal voor studenten. Natuurlijk kan je ook een prima Windows-pc voor dat geld kopen, maar de soepelheid waarmee alles samenwerkt in een Mac mini is moeilijk te evenaren. Zeker in zo鈥檔 kleine behuizing.

Poortjes!:

De Mac mini beschikt over een flinke hoeveelheid poorten en connectiviteitsmogelijkheden, waardoor het gemakkelijk is om verbinding te maken met andere apparaten.

De versie die ik kon bepotelen had vier Thunderbolt-poorten, twee USB-C-poorten en een HDMI-poort. Er zit zelfs een mini-jack-aansluiting op voor een koptelefoon. Je leest het goed: een koptelefoonaansluiting! Met andere woorden: je kan er een hoop inprikken zonder een HUB te moeten kopen.

MacOS-besturingssysteem:

Deze reden spreekt voor zich. Als je in een Apple-omgeving vertoeft is een Mac een must. Met kinderlijk gemak hang je al je apparaten in het Apple-ecosysteem en is het delen of doorwerken op al je gadgets een fluitje van een cent. Het is en blijft meesterlijk hoe goed Apple al die zaken op elkaar afstemt.

In het kort: Als je als Apple-fan op zoek bent naar een krachtige en compacte desktopcomputer, dan is de Mac mini met M2-chip de perfecte keuze. Hij heeft een betaalbare prijs, een strak en modern (maar weinig schokkend) ontwerp, krachtige prestaties, veel connectiviteit en draait op het voor velen bekende MacOS.

Maar..!

De nieuwe mini is niet voor iedereen zaligmakend

Als dit je eerste Mac zou worden, of je twijfelt over de prijs, dan valt te verdedigen dat dit niet je nieuwe computer moet zijn. En da’s wellicht om deze vijf redenen.

Beperkte upgrademogelijkheden:

Een nadeel van de Mac mini is dat het beperkte upgrademogelijkheden heeft. Je kunt bijvoorbeeld geen extra RAM-geheugen toevoegen of lastig de harde schijf vervangen. Nou kan je met de nieuwe mini wel behoorlijk lang vooruit, maar in de toekomst even wat hardware aanpassen is verdraaid lastig.

Geen cd-/dvd- of Blu-ray-speler:

Ok茅, het aantal mensen dat nog een disk drive gebruikt, is beperkt. Maar dat wil niet zeggen dat zo鈥檔 gleuf voor schijfjes niet nog steeds handig is. Misschien heb je een kast vol dvd鈥檚 en Blu-rays staan en wil je die checken op je tv (want daar past je Mac mini makkelijk onder). Of misschien wil je oude video鈥檚 van cd of dvd overzetten op een SSD. In dit geval moet je dan toch echt een externe drive aanschaffen.

Dit is geen gaming-pc:

De graphics zijn zeker indrukwekkend te noemen. En dat is helemaal het geval als je bijvoorbeeld een Studio Display (5K) gebruikt. Maar gamen is voor Apple gewoon geen prioriteit. Los van het feit dat het aantal games voor Mac beperkt is, heb je gewoon niet de prestaties die bijvoorbeeld een grafische kaart van Nvidia (zoals de RTX 30- en 40-series) wel hebben. Ray tracing is er dus (zonder handig geknutsel) niet bij.

Duurdere prijs:

Duur of goedkoop is een relatief begrip. Ik vind de Mac mini betaalbaar voor een Apple-product, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zo鈥檔 budget voorhanden heeft. Hoewel de Mac mini betaalbaarder is dan veel andere desktops van Apple, is hij nog steeds duurder dan veel Windows-machines.

Als je op zoek bent naar een budgetvriendelijke computer, dan zijn er absoluut andere opties beschikbaar, zeker als je enig verstand van zaken hebt en zelf een pc samenstelt.

Je mo茅t MacOS gebruiken:

MacOS is voor sommigen zowel een vloek als een zegen. Heb je alles van Apple? Een zegen. Maar heb je een Android-telefoon of bijvoorbeeld een Windows-laptop, kan het best een vloek zijn. Het werkt wel, maar niet zo soepel als je hoopt. Of misschien ben je Windows gewoon gewend, dan is MacOS wel flinke tijd even aankloten (en een hoop googlen).

Daarnaast is er altijd een ander klein risico. Sommige programma鈥檚 of apps die je gewend bent te gebruiken zijn misschien helemaal niet beschikbaar voor MacOS. Er zijn vaak alternatieven te vinden, maar dan moet je toch wel even opnieuw wennen.

Denk dus even goed na voor je koopt

Met de Mac mini met de M2 of M2 Pro kan je echt jarenlang vooruit. Maar dat betekent ook dat je in die tijd 鈥榢lem鈥 zit in het ecosysteem van Apple zonder (makkelijk) te upgraden. De strakke desktop kost geen vermogen, maar is verre van goedkoop. Neem dus zeker even al deze punten mee in je beslissing om over te stappen naar een nieuwe desktop.