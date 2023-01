Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe Mac mini en MacBook Pro leggen het af tegen hun voorgangers

Wanneer je opvolgers van bestaande apparaten koopt, zoals die van de Mac mini of MacBook Pro, dan mag je verwachten dat alles beter is. Maar helaas is dat niet altijd het geval. De nieuwe versies van de genoemde producten leggen het namelijk af tegen hun voorgangers. Dit wil je weten wanneer je de computers op het oog hebt.

Wat is er precies aan de hand? Nou, Het basismodel van de nieuwste Mac mini en de MacBook Pro hebben significant lagere lees- en schrijfsnelheden in vergelijking met hun voorgangers. Dat heeft te maken met keuzes die Apple gemaakt heeft, zo blijkt uit een nieuwe video van het YouTube-kanaal Brandon Geekabit.

Slecht nieuws over Mac mini

Het YouTube-kanaal voerde een zogeheten teardown van de apparaten uit. En wat blijkt: de Mac mini met 256 GB aan opslagruimte heeft één SSD-opslagchip. Dat is de reden dat die snelheden lager uitvallen. De vorige generatie beschikt namelijk over twee SSD’s van 128 GB per stuk. Daardoor kan de computer sneller te werk gaan.

Datzelfde geldt voor de Mac mini met een M2-processor en 512 GB aan opslagruimte. Daar zit een enkele NAND-chip in, wat langzamer is dan wanneer je twee chips van 256 GB gebruikt. Helaas kan het kanaal geen directe vergelijking maken, omdat er voorheen geen Mac mini met M1-processor was met 512 GB aan ruimte.

En ook over de MacBook Pro

Als we kijken naar de nieuwe MacBook Pro, dan komen we een vergelijkbare situatie tegen. Dat blijkt dan weer uit tests die uitgevoerd zijn door de redactie van 9to5Mac. Ook daar zijn er minder NAND-chips aanwezig, maar die chips beschikken wel over een hogere capaciteit. Dat beïnvloedt wederom de snelheden.

Dit is niet de eerste keer dat we dit tegenkomen bij producten van Apple. Toen de nieuwste MacBook Air met een M2-processor verscheen, kwam ook snel naar buiten dat die lagere lees- en schrijfsnelheden heeft dan zijn voorganger.

YouTube9to5Mac