iPhone 15 krijgt dit jaar de beeldschermen die we al tijden willen

Ondanks het feit dat het nog maanden duurt voordat de iPhone 15 arriveert, is er al heel veel te doen omtrent de smartphone. Verschillende geruchtenmakers werpen allerlei berichten de wereld in en dan is het aan ons om het kaf van het koren te scheiden. Soms zitten er zeer interessante vermeldingen tussen.

Onlangs schreef ik nog een nieuwsbericht op One More Thing over het feit dat de stap tussen de iPhone 13 en 14 groter is dan je zou verwachten. Hoewel het waar is dat beide smartphones op elkaar lijken aan de buitenkant, betekent dat niet dat Apple geen verbeteringen doorvoert aan de binnenkant.

iPhone-verbeteringen voor de komende jaren

De verbeteringen die Apple voor de iPhone 14 heeft doorgevoerd, zitten vooral intern. Daardoor kunnen iPhone 14-modellen gemakkelijker gerepareerd worden, bijvoorbeeld, waardoor ze een stuk duurzamer zijn. In de komende jaren kunnen we ervan uitgaan dat Apple meer interne verschillen introduceert.

Die veranderingen verbeteren dan niet alleen de duurzaamheid, maar mogelijk ook de mogelijkheden. Zo lees ik nu op Economic Daily News dat Apple voornemens is de iPhone 15 van een veel beter scherm te voorzien. Dat display krijgt een chip die geproduceerd is volgens het 28nm-proces, in plaats van 40nm.

iPhone 15 met verbeterd scherm

De iPhone 15 krijgt volgens de site nog steeds een groot OLED-scherm. Maar in vergelijking met voorgaande modellen zorgt de nieuwe driver ervoor dat het scherm een stuk energiezuiniger is dan voorheen. Daardoor kan – in theorie – de iPhone langer meegaan en zou je hem dus minder vaak hoeven opladen.

En nee, dit zie je er aan de buitenkant niet van af. En dan kun je inderdaad denken dat iPhones mettertijd meer op elkaar gaan lijken en dat Apple lui wordt. Dat eerste deel van dit statement kan kloppen, maar houd er dus rekening mee dat er intern dingen veranderen waar je mogelijk geen rekening mee houdt.

