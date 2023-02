Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sonos gooit Nederlandse prijzen voor speakers stilletje omhoog

Ben je op zoek naar Sonos-apparatuur? Dan ben je nu meer geld kwijt dan voorheen. Het bedrijf heeft stilletjes de prijzen verhoogd in zijn webshop.

Sonos-producten zijn natuurlijk al vrij duur, maar het kan nog prijziger. Het bedrijf doet er namelijk nog een schepje bovenop. De Beam-maker heeft deze maand stilletjes de prijzen verhoogd. Dat betekent dat je meer geld kwijt bent voor verschillende audioapparaten en -accessoires.

Sonos voert prijsverhogingen door

Sonos maakt natuurlijk prachtige speakers die niet misstaan in je huiskamer. Of het nu de Beam, de Sub of de Arc is: het is een verrijking voor jouw huiskamer. Een aantal producten zijn sinds begin deze maand stiekem duurder geworden.

De prijsverhoging is al terug te zien op de webshop van het merk. Sommige retailers gaan hierin mee, maar andere hebben nog steeds dezelfde prijzen als voor februari. Je doet er dan ook goed aan om goed rond te kijken als je een nieuw Sonos-product wil aanschaffen.

Beam, Five en kabels duurder

Zo kostte de Sonos Beam voor februari nog 499 euro, nu is dat op de site van het audiomerk 549 euro. Dat is niet het enige gadget dat duurder is geworden. Het geldt ook voor de Five, ook deze is met 50 euro verhoogd. Zo kostte het apparaat eerst 599 euro, maar is dat nu 649 euro. Ook betaal je voor de Move nu 50 euro meer. Die prijs ligt nu op 449 euro.

Toch zijn niet alle producten duurder geworden. Zo blijft de Sonos Arc gewoon 999 euro. Ook de Sub Mini is niet verhoogd en kost nog steeds 499 euro.

Overigens blijft de prijsverhoging niet alleen bij apparaten, want ook een aantal accessoires zijn duurder geworden bij Sonos. Zo betaal je nu ook meer voor verschillende kabels. Zo is de Sonos stroomkabel I meer dan 50 procent duurder geworden. Eerst was het 25 euro, maar nu 39 euro. Hetzelfde geldt voor de haakse stroomkabel.

De prijsverhogingen in Nederland zijn op dit moment nog beperkt, maar in de Verenigde Staten zijn meer producten in prijs verhoogd. Zo betaal je daar ook meer voor de Sub en bijvoorbeeld banaanstekkers. Het kan dus goed zijn dat deze producten later alsnog duurder worden in Nederland. Deze zijn alvast veranderd:

Sonos Beam: van 499 euro naar 549 euro

Sonos Five: van 599 euro naar 649 euro

Haakse stroomkabel: van 25 euro naar 39 euro

Stroomkabel I: van 25 euro naar 39 euro

Wil je dus binnenkort iets van Sonos kopen? Houd de prijzen dan goed in de gaten, want er kunnen verschillen zijn.