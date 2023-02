Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

[UPDATE] Apple jaagt met iOS 16.3.1 op bugs met Google Foto’s als slachtoffer

Apple heeft de jacht naar irritante softwareproblemen geopend en brengt iOS 16.3.1 uit om deze op te lossen. Zo werken iCloud-reservekopieën weer, zijn Siri-verzoeken weer in de lucht én krijgt de ongelukdetectie een prettige optimalisatie. Minder prettig is dat er, ten tijde van de uitrol, bij viel: Google Foto’s.

Sinds Apple de nieuwe update beschikbaar heeft gesteld voor de iPhone, deden veel Google Foto’s-gebruikers melding van problemen. Mocht jij er dus last van gehad hebben, weet dan in ieder geval dat je niet de enige was.

Apple fixt problemen met iOS 16.3.1

Het is belangrijk voor iPhone-gebruikers om iOS 16.3.1 te installeren, want de update beschikt over belangrijke beveiligingsverbeteringen. Daarnaast worden ook problemen, die bijvoorbeeld sinds de vorige update actief zijn, opgelost.

Apple vermeldt zelf het volgende in zijn releasenotes:

iCloud-instellingen reageren mogelijk niet of worden onjuist weergeven als apps iCloud gebruiken

Siri-verzoeken voor Zoek mijn werken mogelijk niet

Optimalisatie van ongelukdetectie op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen

Wie overigens meer informatie over de nieuwe update wil hebben kan terecht bij de website van Apple. Daar worden de toevoegingen en verbeteringen uitgebreid uitgelicht.

💡 Zo installeer je een update op je iPhone Om een iPhone-update door te voeren ga je naar ‘Instellingen’, vervolgens kies je voor ‘Algemeen’ en selecteer je ‘Software-update’. De meest recente software wordt gezocht, gedownload en is vervolgens te installeren.

Google Foto’s slachtoffer

Hoewel de iPhone-update dus voor veel verbeteringen zorgt, creëerde het ook een nieuw probleem. Verschillende gebruikers, en buitenlandse media, maakten duidelijk dat Google Foto’s sinds de update niet meer werkte.

Het probleem met de applicatie van Google was dat het openen ervan na de update op iPhone of iPad niet meer lukte. Inmiddels is duidelijk dat Google Foto’s weer werkt. Dat heeft te maken met een update die het Amerikaanse bedrijf vanmorgen vroeg uitrolde. Gebruikers moeten, als het goed is, niet meer tegen problemen aanlopen.

Mocht dat wel het geval zijn, weet dan in ieder geval dat de uitrol van start is gegaan en steeds meer mensen weer toegang krijgen.

[Update 15:45] Artikel bijgewerkt nadat Google een update heeft uitgebracht met een oplossing voor het probleem.