Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple wil je nog steeds een iPhone op afbetaling laten kopen (maar…)

Het hangt al een tijdje in de lucht: een iPhone op afbetaling kopen, direct bij Apple. Maar tot op heden hebben we daar nog niets officieels van vernomen. Dat betekent niet dat de plannen voorgoed van tafel zijn. Tenminste, als we de meest recente geruchten over die plannen mogen geloven.

Hoewel we nog een slag om de arm houden, is de bron van het gerucht redelijk goed betrouwbaar: Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Niet al zijn voorspellingen komen uit, maar veel wel. Gurman meldt nu dus dat de iPhone op afbetaling nog steeds in de pijplijn zit, maar dat er ook wat drempels op de weg liggen.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

iPhone op afbetaling kopen

Met deze zet wil Apple de omzet van zowel de diensten- als de hardwaretak gaan opkrikken. Dit is onderdeel van een groter plan om meer met fintech te gaan doen. Apple heeft momenteel vier van dat soort ideeën, waarvan we er al twee kennen. Dat zijn Apple Pay Later en de spaarrekening van de betaaldienst.

Dan hebben we nog de optie waarmee je een iPhone maandelijks afbetaalt en een abonnement op de smartphones van Apple. De eerste optie stelt je in staat een model te scoren, dat je dan in delen betaalt. De laatste optie geeft je de mogelijkheid tegen een vast bedrag per maand altijd nieuwe hardware te scoren van het bedrijf.

Maar vanaf wanneer dan?

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het iPhone-abonnement in 2021 gelanceerd werd. Maar van beide fintech-producten hebben we nog niets gezien. Apple werkt hiervoor aan een onderliggend platform, waar nu problemen mee zijn. Met dat platform wil Apple alle stappen van het financiële proces beheren en controleren.

Gurman denkt dat – ondanks de huidige problemen – Apple de iPhone op afbetaling in maart of april van 2023 gaat lanceren. Dan moeten we ook voor het eerst het abonnement voorbij zien komen. Of dat klopt, weten we gauw genoeg. Binnen nu en acht weken ongeveer hebben we daar zekerheid over.

Bloomberg