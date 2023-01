Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De ideale platenspeler voor jouw Sonos is nu nog voordeliger

Sonos is een van de mooiste geluidssystemen die je in je huis kunt hebben. Het heeft een goede kwaliteit en alle producten werken vlekkeloos samen met elkaar. Toch kon een platenspeler nog wel een probleem zijn. Nu is er een goedkopere optie.

Sonos is natuurlijk echt high tech muziekbeleving. Je streamt muziek naar welk apparaat en box je maar wil. Iets waarbij je niet echt bij denkt aan een platenspeler die LP’s afspeelt. Toch kunnen ook die twee prima samenwerken dankzij Victrola.

Platen afspelen via jouw Sonos-apparaten dankzij Victrola

Victrola is natuurlijk niet helemaal nieuw. Vorig jaar introduceerde het de Stream Carbon. Het was de eerste platenspeler die je kon verbinden met jouw Sonos-apparatuur. Toch was er een enorm nadeel: de prijs. Voor dit prachtige machientje moest je toch al 799 dollar neerleggen.

Gelukkig kan het nu goedkoper. Victrola heeft tijdens CES 2023 een nieuw model gepresenteerd dat betaalbaarder is. Maak kennis met de Victrola Stream Onyx.

Dit is de Stream Onyx-platenspeler

Dat de Stream Onyx goedkoper is, heeft een reden. Hij heeft namelijk net wat goedkopere onderdelen dan zijn grote broer. Zo is de arm van de platenspeler aluminium in plaats van het luxere carbon-fiber. Daar merk je op jouw Sonos-speakers helemaal niets van.

Victrola heeft nog een aantal andere concessies gedaan. Zo heeft de Onyx een Audio-Technica of Ortofon OM 5E bewegende magneetcardrigde, in plaats van de duurdere Ortofon 2M Red. De platenspeler verbindt echter nog steeds net zo makkelijk met je Sonos.

Voor de rest zijn er tussen de Victrola Stream Onyx en Stream Carbon nauwelijks wat verschillen. Zo is er ook gewoon de gecentraliseerde volumeregeling waarmee je de uitvoer op je Sonos-apparaten aanpast.

Zo veel kost de Victrola Stream Onyx

Goed, je weet dat de Victrola Stream Onyx goedkoper is, maar hoeveel precies? Nou dat is 200 dollar, want dit apparaat kost je 599 dollar. Natuurlijk is het nog steeds een hele zak met geld, maar het is in ieder geval goedkoper dan diens voorganger.

Vanaf volgende maand wordt deze verkocht in de Verenigde Staten. Een releasedatum voor Europa is helaas nog niet bekend, maar het bedrijf zegt dat dit later in 2023 wordt. Als je ‘m voor die tijd wil hebben zal je ‘m dus via andere kanalen moeten scoren.