Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Magistrale Sonos-functie vanaf nu ook beschikbaar voor iPhone 14

De kans is groot dat je als Apple-gebruiker producten van Sonos in je huis hebt staan. De fabrikanten hechten allebei veel waarde aan ontwerp, gebruiksvriendelijkheid en werken ook nog eens vaak goed samen. Dat blijkt ook maar weer uit een recent uitgebrachte update, nu beschikbaar voor iPhone 14.

En dan bedoelen we alle iPhone 14-modellen, niet alleen het instapmodel of de Pro. Je kunt nu namelijk een update downloaden voor de beschikbare Sonos-app, die werkt met de speakers, soundbars en subwoofers in huis. Wanneer je dat doet, dan geef je als het ware het Trueplay-onderdeel een flinke boost.

Sonos Trueplay op iPhone 14

En dat is echt ontzettend fijn nieuws. Want sinds de iPhone 14-lijn beschikbaar is, werkt Sonos Trueplay dus niet met die smartphone-lijn. Dat betekent dat wanneer je een nieuwe iPhone haalde, je dus geen gebruik kon maken van deze handige functie. Maar na het downloaden van de meest recente update, kan dat wel weer.

Sonos Trueplay is een haast magische functionaliteit binnen de app. Die meet namelijk hoe het geluid in de kamer weerkaatst vanaf de muur, meubels en andere oppervlakten binnen de kamer. Vervolgens gebruikt het systeem die informatie om het geluid precies af te stemmen op wat er in jouw kamer gebeurt.

Trueplay werkt met bijna elk apparaat

In principe werkt Trueplay met bijna elk apparaat van Sonos. Is dat niet het geval, dan geeft de fabrikant dat aan. Zo werken een aantal producten niet met dit systeem, namelijk Port, Connect en Roam SL. Op zich logisch: de eerste twee producten zijn geen speakers, en de Roam SL is een draagbare luidspreker.

Je kunt de Trueplay-functie uitproberen en instellen via de instellingen van de Sonos-app. Je gaat dan naar systeeminstellingen en vervolgens naar het kopje Trueplay. Daar tref je de optie voor het tunen van de functie aan. Je moet wel eenmalig toestemming geven voor het gebruik van de microfoon op je iPhone.

Sonos