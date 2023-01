Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gurman vs Kuo: twee grootmachten, een opvouwbare iPad en veel onzekerheid

Een opvouwbare iPad: het klinkt next-level en maakt ons ontzettend enthousiast. Gisteren liet betrouwbare analist Ming-Chi Kuo weten dat we een dergelijk model in 2024 kunnen verwachten. Een andere betrouwbare bron, Mark Gurman, is het daar niet mee eens.

Geruchten zijn er in overvloed als het op Apple aankomt en je moet zeker niet alles serieus nemen. Er zijn echter wel een aantal namen die een dusdanige reputatie hebben opgebouwd dat we het best serieus kunnen nemen. Maar wat als precies deze mensen elkaar tegen gaan spreken?

Gurman, Kuo en de opvouwbare iPad

Mark Gurman en Ming-Chi Kuo hebben beiden hun eigen betrouwbare bronnen waarmee ze nieuws rondom Apple, meestal vroegtijdig, naar buiten kunnen brengen. Waar Kuo voornamelijk de gegevens van leveranciers gebruikt om de toekomst te voorspellen, haalt Gurman zijn informatie voornamelijk bij bronnen binnen Apple vandaan.

Een uitstekend voorbeeld dat het niet uitmaakt welke route je neemt om je bestemming te bereiken, want beiden heren komen vaak op hetzelfde uit. Zowel Ming-Chi Kuo als Mark Gurman zijn zonder twijfel de betrouwbaarste bronnen op Apple-gebied.

Het is dus vrij uitzonderlijk dat de twee het dit keer niet met elkaar eens zijn. Waar Kuo namelijk verwacht dat Apple in 2024 met een opvouwbare iPad komt, lijkt Gurman helemaal niet zeker te zijn of dat überhaupt gaat gebeuren. Interessant, als je het ons vraagt.

Veelbesproken model verschijnt in 2024

Het jaar 2023 gaat een bijzonder rustige worden op iPad-gebied, dat is het nieuws dat Mark Gurman naar buiten brengt. Volgens de Bloomberg-journalist zal vooral volgend jaar interessant kunnen worden. Al heeft dat niets te maken met een opvouwbare iPad.

Gurman verwacht dat Apple volgend jaar een veelbesproken iPad eindelijk op de markt brengt. Het gaat dan om de Pro-modellen die voorzien zijn van OLED-beeldschermen. Daarnaast zullen ook de standaard iPad en de mini op een upgrade kunnen rekenen.

Dat Apple druk bezig is met het ontwikkelen van een opvouwbaar-apparaat is inmiddels wel duidelijk. Jaren kijken we al naar speculaties, patenten en horen we ongelofelijk veel geruchten van betrouwbare bronnen.

Maar wat voor een product het precies is en wanneer hij verschijnt, lijkt nog wel veel onduidelijkheid over te zijn.