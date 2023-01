Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat Apple als technologiebedrijf beter doet dan de rest (of niet)

Om ons heen droppen banen als vliegen. Microsoft, Google en Meta hebben aangekondigd dat honderdduizenden banen verdwijnen. Maar bij Apple valt het mee? Hoe dan? Alles is relatief, want ook daar rollen koppen. Iets minder dan de concurrentie. En dat komt door zorgvuldig verzamelen van nieuw personeel.

Apple heeft weten te ontsnappen aan de golf van massa-ontslagen. Die problemen werden bij Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon wél ondervonden door hun hoog aantal nieuwe medewerkers. Ze doken op talent, boden hoge salarissen aan, maar de aanwas bleek niet winstgevend. En dan is het ‘first in first out’.

Apple heeft qua technologiebedrijf een apart aannamebeleid

Ondank het feit dat Apple de strijd met Google aan wilt gaan, is het aanamebeleid dus beperkt, en het aantal nieuwe werknemers die potentieel ontslagen kunnen worden dus ook. Is Apple daarmee een heilig boontje? Me dunkt niet helemaal.

In de Wall Street Journal wordt Apple natuurlijk wel even in de schijnwerpers gezet. Aan de ene kant omdat het bedrijf in Cupertino weinig nieuwe mensen wilde hebben, maar aan de andere kant heeft het ook relatief weinig mensen moeten laten gaan. Dat lijkt een beste manier van zaken doen.

Sterker nog: Apple groeide qua werknemers in 2020 met zo’n 20 procent. Zo’n 164.000 banen. Een schril contrast met Microsoft die 53 procent, Alphabet (Google) 57 procent, Amazon die zo’n 53 procent weer moesten laten gaan.

Er is een schappelijke oplossing?

Het is duidelijk dat niet iedereen staat te springen om een baan bij Apple. Ze zijn bijvoorbeeld niet heel meelevend als het gaat om goede werkomstandigheden. Daarom gaat een groot aantal personeel nu drukken op betere omstandigheden middels een vakbond.

Sterker nog: Apple is van plan om te gaan hakken in de voordelen die werknemers hebben. Gratis lunch is al op vele plekken uit den bozen op de campus. En dat soort kleine dingetjes vinden potentiële werknemers voor Google en Meta toch best wel prettig.

Al met al is Apple vooralsnog het heertje, maar massaontslagen gaan wellicht volgen. De laatste was die tijdens Steve Jobs in 1997, toen rolden er 4.700 koppen. We denken vooralsnog dat Apple echt wel iets langer nadenkt over grote ontslagen, maar de beurskoers -triest genoeg- niet bepaald.