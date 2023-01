Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Kappen met kanen, vriend’, aldus je iPhone van de toekomst

Mocht je denken dat je soms (of vaak) te veel eet, dan kan de iPhone van de toekomst je daar wel eens op gaan wijzen. Apple heeft namelijk een patent aangevraagd voor technologie die bijhoudt hoe vaak en hoeveel je kauwt.

De technologie heet de ‘Augmented Reality Calorie Counter’ en bestaat uit twee delen. Het ene houdt bij hoe vaak je kauwt, het andere deel bepaald wat het is dat je eet. Gaat je iPhone je nou vertellen dat je een vreetzak bent?

iPhone tikt je wel een beetje op de vingers

Natuurlijk stelt het patent van Apple niet dat het je vertelt dat je vaak schranst. Een patent stelt namelijk alleen hoé iets gemeten wordt, maar niet wat er verder met die informatie gebeurt.

Dat Apple met deze technologie bezig is, is niet verwonderlijk. Het past namelijk perfect in het gezondheidsportfolio van andere Apple-producten en -diensten. In dit geval stelt het bedrijf dat het nodig is om makkelijk ons gewicht te meten en dat mensen toch wel moeite hebben om calorieën bij te houden.

“Veel factoren dragen bij aan het onnauwkeurig tellen van calorieën”, stelt Apple. “Als voorbeeld: de grootte van porties kunnen moeilijk te meten zijn als je bijvoorbeeld in een restaurant zit.”

“Het resultaat is dat mensen dus verkeerde informatie hebben over het aantal calorieën in bepaalde maaltijden. Het belemmerd gewichtsverlies en het maakt het moeilijk om te bepalen hoeveel medicatie er nodig is”, zegt Apple.

Altijd gecheckt door Apple

De technologie houdt in dat je iPhone altijd meet wanneer je eet door middel van een microfoon. Hierdoor wordt de camera getriggerd en kan je een foto maken van hetgeen dat je eet.

De maaltijd wordt vervolgens ontleed op een (waarschijnlijk) vergelijkbare wijze zoals Visual Look Up en Google Lens. Naast het dat het dan weet of hoe gaat om bijvoorbeeld chocolade of fruit, kan het ook schatten om hoeveel het gaat. Het weet dus precies hoeveel boontjes er op je bord liggen en hoe lang je op ze kauwt.

Een soortgelijke functie zou dus een verdraaid toevoeging zijn voor de al bestaande apps en hardware die je gezondheid op een iPhone in de gaten houden.