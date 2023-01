Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

1Password wil beter presteren op je iPhone (en zo gaat het dat doen)

Als je knettergek wordt van het bijhouden van de je wachtwoorden op onder andere je iPhone dan is 1Password een absolute aanrader. Het is daarom dan ook een van de populairste wachtwoord-apps van dit moment. En er blijft maar verbetering in komen.

Het aantal wachtwoorden neemt echt absurd snel toe. Het is daarom ook aan te raden om een wachtwoordmanager te nemen. Op iPhone is wat dat betreft 1Password een absolute aanrader. Vorig jaar kreeg de app ook een flinke update. Zo kreeg het een nieuw thuisscherm en meer opties om de app naar believen in te delen. Maar ontwikkelaar AgileBits heeft niet stilgezeten: deze week kwam het bedrijf met nog meer handige updates.

1Password op iPhone is nu nog beter

Een van de grootste veranderingen was natuurlijk het thuisscherm. Hier werd het mogelijk om verschillende velden vast te pinnen voor verschillende wachtwoorden sites.

Dankzij een nieuwe update is het voor gebruikers nu mogelijk om binnen die velden weer andere velden aan het te maken. “In het begin zal je wellicht op enkele beperkingen stuiten, maar we werken er hard aan om de vrijheid en flexibiliteit elke keer uit te breiden”, stelt het bedrijf in een blogpost.

Zoeken komt terug

Een andere feature waar AgileBits aan werkt is de mogelijkheid om op je iPhone binnen een lijst van items te zoeken. Dat kon voorheen al, maar die optie verdween door de update naar 1Password 8. Het bedrijf heeft, op veler verzoek, toegezegd deze functie snel weer terug te brengen.

Ook stelt het dat het gebruik van Face ID een stuk beter is geworden. Een volgende update geeft gebruikers zelfs de mogelijkheid om een ‘ouderwetse’ pincode te gebruiken. Face ID en Touch ID blijven natuurlijk bruikbaar op iPhone en iPad.

Hoewel de updates wel door AgileBits zijn aangekondigd is niet niet bekend wanneer deze precies uitgerold wordt. 1Password is te vinden in de App Store voor iOS en watchOS en je kunt de wachtwoordmanager twee weken gratis proberen. Daarna kost de app 2,65 euro per maand.