iPhone 15 Pro Max krijgt van Apple een… opvouwbare camera?

Wat is een periscoop? Een periscoop is een optisch apparaat dat wordt gebruikt om omgevingen te bekijken zonder dat de gebruiker zich daadwerkelijk blootstelt aan die omgeving. Het bestaat uit een reeks van spiegels of lenzen die zijn gemonteerd in een buis of koker. Hierdoor is de gebruiker in staat is om rond te kijken zonder zich te bewegen. Periscopen worden vaak gebruikt in onderzeeërs, tanks en andere voertuigen.