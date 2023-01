Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe HomePod steelt online de show, maar hoe reeël is zijn komst?

Fans wachten al jaren, bronnen praten er al weken over: de nieuwe HomePod. Apple zou zijn slimme speaker onder het stof vandaag gehaald hebben en zich opmaken voor de lancering van een nieuw model. Hoe reëel is die kans echt?

Als we de betrouwbare Mark Gurman mogen geloven erg groot. De Bloomberg-journalist meldt vandaag, door middel van informatie van betrouwbare bronnen, dat de komst van de slimme speakers ernstig dichtbij is.

Lanceert Apple binnenkort de HomePod?

In maart 2021 trok Apple officieel de stekker uit de HomePod. Hoewel het Amerikaanse bedrijf nog steeds met een mini-variant aan de haal ging, was het de uitgebreide versie die de weg moest ruimen. Om nog geen twee jaar later een comeback te maken.

Dat zijn in ieder geval de verhalen die al enige tijd online rondgaan. Volgens Mark Gurman dus terecht, want Sonos en Google kunnen de borst natmaken. Apple werkt achter de schermen druk aan de lancering van een nieuwe HomePod.

Revolutionair wordt hij niet, maar interessant wel. Dat is althans wat Gurman verwacht. Apple zou naar verluidt de prijs een stuk scherper gemaakt hebben en de HomePod voorzien van de S8-chip. Op dit moment zit de chip in de meest recente Apple Watch-modellen.

🧐 Wie is Mark Gurman Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Deze week al?

Dat de HomePod er dit jaar aankomt lijkt vast te staan. Niet alleen Mark Gurman, maar ook Ming-Chi Kuo heeft op dit gebied van zich laten horen. De twee worden gezien als de betrouwbaarste bronnen op het gebied van Apple.

Het is dan ook de reden dat we wisten dat Apple deze week nieuwe producten gaat laten zien. Of de HomePod daaronder valt lijkt overigens onwaarschijnlijk, gezien het Amerikaanse bedrijf zojuist de M2 Max en M2 Pro-chips heeft aangekondigd.

Dennis werkt op dit moment aan een artikel om je er alles over te vertellen.