Krijg nou wat: Apple TV vereist opeens gebruik iPhone of iPad

Een Apple TV is handig, maar zeker niet exclusief voor consumenten die volledig op het ecosysteem leunen. Wie een Android-telefoon in huis heeft kan ook uitstekend uit de voeten. Althans, dat dachten we. De vork blijkt toch iets anders in de steel te zitten.

Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Dat tegeltje hangt ongetwijfeld bij verschillende Apple-softwaremakers in het toilet. Je hebt nu namelijk een iPhone of iPad nodig om de nieuwe gebruiksvoorwaarden van iCloud op de Apple TV te accepteren. Zonder iPhone of iPad kun je dat helaas niet doen.

iCloud-voorwaarden accepteren op Apple TV

Sterker nog: wanneer je een iPhone of iPad zonder iOS 16 of iPadOS 16 hebt, dan is dat ook niet mogelijk. Je hebt dus recentelijk een smartphone of tablet van het bedrijf moeten aanschaffen om die vervelende melding na het opstarten van je Apple TV weg te krijgen. Dat blijkt uit een virale tweet van het account @hugelgupf.



I own an Apple TV. I own not a single other Apple device. Not one. Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp — chris @[email protected] (@hugelgupf) January 16, 2023

Dit is echt een vreemde gang van zaken. In principe is het zo dat je elk Apple-product zelfstandig kunt gebruiken. Voor de Apple TV geldt dat je het apparaat klaarmaakt, apps installeert en instellingen aanpast, zonder dat daar een tweede apparaat aan te pas komt.

Voor sommige zaken heb je hooguit een browser op een pc of smartphone nodig, maar dan moet je iets regelen met betrekking tot je Apple ID.

Beperkte functionaliteit, maximale irritatie

In dit geval lijkt het ons niet heel moeilijk om gewoon een Accepteren-knopje toe te voegen aan de opties op het scherm. Veel mensen lezen die voorwaarden toch niet, scrollen er gauw langs en doen dan waarvoor ze gekomen zijn. Dit maakt het gebruik van de Apple TV onnodig moeilijk.

Je kunt de melding tijdelijk uitschakelen, maar na verloop van tijd keert die gewoon weer terug. Sommige systeemfuncties zijn daarnaast niet beschikbaar wanneer je de nieuwe voorwaarden niet accepteert. Wat dus niet kan zonder iPhone of iPad. Slim hoor…

