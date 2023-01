Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15-serie echte blast from the past dankzij herkenbaar ontwerp

De iPhone 15 krijgt naar verluidt een ontwerp dat gaat aanvoelen als een blast from the past. Na drie jaar vastgezeten te hebben aan platte randen, keert het bedrijf uit Cupertino voor 2023 wellicht terug naar ronde randen. Uiteraard voert de iPhone-maker wel moderne en belangrijke wijzigingen door aan dat ontwerp.

Dit balletje is gaan rollen door een tweet van ShrimpApplePro op Twitter. Die meldt namelijk dat de iPhone 15 dus ronde randen krijgt. Echter, dit keer zijn de randen op de iPhone een stuk smaller. Bovendien loopt het scherm van de smartphone niet door tot over de randen, zoals bij andere vlaggenschepen.

iPhone 15 met ronde randen

Dat is overigens niet het enige dat we nu al denken te weten over de aankomende iPhone 15. Hetzelfde account meldt namelijk ook dat de iPhones allemaal dezelfde schermformaten krijgen als de iPhone 14-serie. Mogelijk betekent dat ook dat we dus dezelfde lijn van vier toestellen mogen verwachten, later dit jaar.

Voor alle modellen geldt dat de randen om de schermen dunner worden. En aangezien de randen wel ronder worden, maar het scherm niet meebuigt, betekent dat mogelijk dat Apple interessante smartphones gaat presenteren. Helaas zijn er nog geen beelden beschikbaar voor de aankomende iPhone-modellen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

– all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

– pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023

Dezelfde look voor alle varianten

De smartphones krijgen tot slot ook allemaal precies dezelfde look. En dat houdt in dat de goedkopere iPhone 15-modellen gaan beschikken over het dynamische eiland. Dit is overigens niet de eerste keer dat we hier iets over horen. Displayanalist Ross Young meldde namelijk hetzelfde in september 2022.

Verder hoeven we in 2023 geen camera-upgrades te verwachten voor alle modellen van de iPhone 15. Het wachten is nu op wat Apple gaat bekendmaken, maar dat duurt nog een tijdje. Meestal kondigt het bedrijf de nieuwe smartphones ergens in september aan, dus we hebben nog veel geruchten om naar uit te kijken.

Twitter