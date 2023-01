Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dit iPhone-trucje brengt bliksemsnel licht in de duisternis

De zaklamp op je iPhone is misschien wel een van de meest ondergewaarde features van het toestel. Het is superhandig om altijd een zaklamp bij de hand te hebben. Je weet namelijk nooit wanneer de stroom uitvalt. In dit artikel leggen we je uit hoe je razendsnel zorgt voor licht in de duisternis.

Er zijn genoeg momenten te bedenken waarop een zaklamp goed van pas komt. Des te handiger is het om ‘m zo snel mogelijk in te schakelen. Op je iPhone is daar een handig trucje voor. Hoe dat werkt, zit zo:

iPhone-zaklamp razendsnel inschakelen

Sinds de komst van iOS 14 is het mogelijk om twee shortcuts in te stellen wanneer je op de achterkant van je iPhone tikt. De snelkoppeling wordt vervolgens na twee of drie keer tikken op de achterkant uitgevoerd. Zo stel je het in.

Ga naar de instellingen van je iPhone en open Toegankelijkheid. Druk op Aanraken en scrol naar beneden. Schakel vervolgens Tik op achterkant in. Selecteer bij Dubbel tikken of bij Driemaal tikken de Zaklamp. Zelf zouden we voor drie keer tikken kiezen, zodat de zaklamp niet té gemakkelijk aan gaat.

Een tikje hier, een tikje daar

Eenmaal ingesteld hoef je slechts twee of drie keer op de achterkant van je iPhone te tikken om de zaklamp te activeren. Het maakt hierbij niet uit welke app je geopend hebt. Naast de zaklamp kun je nog een andere shortcut instellen, zodat je ook een andere app of functie razendsnel gebruikt.

Stel bijvoorbeeld een shortcut naar de camera in. Zo ben je altijd binnen no-time paraat om de mooiste foto’s te schieten. Of stel als shortcut het maken van een schermafbeelding in, zodat je je hand niet in een vreemde positie hoeft te houden om er een te maken. Super easy!

Lees hier meer over Toegankelijkheid op de iPhone.