Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue-lampen vanaf volgend jaar aanzienlijk duurder

Ben je van plan om Philips Hue-lampen aan te schaffen? Dan kun je beter niet te lang wachten, want een aantal producten worden binnenkort flink duurder.

Philips Hue is het systeem om je huis extra sfeer te geven. De slimme verlichting kun je precies afstellen hoe je wil. Zo kies je tijdens het kerstdiner voor heel romantisch licht, terwijl je voor een filmavondje het huis eruit laat zien als een sfeervolle bioscoop.

Philips Hue wordt duurder

De mogelijkheden met Philips Hue zijn eindeloos en daar betaal je natuurlijk ook voor. De lampen zijn dan ook zeker niet goedkoop. Af en toe zijn er acties waarbij je de lampen goedkoper kunt scoren, maar soms worden de prijzen juist verhoogd. Binnenkort is het zover, meldt Hueblog.

In januari 2021 verhoogde Philips Hue voor het laatst de prijzen. Toen was de buitenverlichting aan de beurt. Nu lijken bijna alle producten in prijs te stijgen. Om precies te zijn gebeurt dat in februari 2023. Daarmee volgt het bedrijf de algemene tendens. Veel bedrijven in allerlei sectoren verhogen nu hun prijzen vanwege de economische situatie.

Welke producten precies een prijsverhoging krijgen en welke de dans ontsnappen, is nog de grote vraag. Toch kunnen we ervan uitgaan dat het bij de grotere en dus duurdere producten het meest duidelijk zal zijn. Als je dus een Gradient Signe vloerlamp wil, kun je er maar beter snel bij zijn.

Profiteer snel van deze kortingen

Gelukkig zijn er nu ook een aantal Philips Hue-producten goedkoper dan normaal. Zo is de normale Signe vloerlamp op dit moment 28 procent goedkoper. Ook de Signe Tafellamp is een stuk goedkoper dan normaal. Daar krijg je nu 19 procent korting op.

Wil je beginnen met Philips Hue? Dan kun je het beste een starterkit kopen inclusief Bridge. Met die laatste kun je al je lampen makkelijk besturen. Normaal kost de set 113 euro, maar nu betaal je er 70,99 euro voor. Een ideaal moment om deze aan te schaffen dus, aangezien de prijzen zullen stijgen.