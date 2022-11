Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Met Philips Hue en deze andere verlichting wordt kerst magisch

De donkere dagen staan voor de deur, maar met de juiste verlichting worden die juist gezelliger. Philips Hue is nu met Festavia voorloper van verlichting voor de kerst, maar natuurlijk zijn er ook andere alternatieven.

Er zijn talloze manieren om kerst op te fleuren, maar goede verlichting werkt zo mogelijk het beste. Daar zijn veel toffe sets voor te krijgen zoals die van Philips Hue, maar ook goedkopere alternatieven van bijvoorbeeld Konstsmide.

Maak je kerst sprankelend met bijvoorbeeld Philips Hue

Philips Hue heeft nu een speciale lijn uitgebracht voor de feestdagen. Festavia is bedoeld voor o.a. de kerst, maar is natuurlijk ook prima te gebruiken op andere speciale momenten.

Het lichtsnoer van 20 meter lang heeft 250 slimme mini-LED’s en is makkelijk te draperen rondom bijvoorbeeld je kerstboom, plinten of trap. En het mooie is (natuurlijk) dat je niet onder bijvoorbeeld je kerstboom hoeft te kruipen.

Helaas past ook deze Philips-accessoire wel een beetje in het rijtje van flink pittig duur: het lichtsnoer kost €159,99.

Konstsmide is veel goedkoper dan Philips Hue en evenzo indrukwekkend

Voor een schappelijke prijs van zo’n 95 euro kan je ook kiezen voor verlichting van Konstsmide. Daarvoor krijg je een lichtsnoer van zo’n 5,6 meter lang met 560 LED-lampjes. Het voordeel is dat het snoer zowel binnen als buiten te gebruiken is.

Het nadeel is echter dat het, in tegenstelling tot Philips Hue, alleen warm wit licht uitstraalt. Ook deze verlichting is met een app te bedienen.

Twinkle met Twinkly

Andere slimme en mooie kerstverlichting is ook Twinkly. Deze set is ook uitermate geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het uniek van deze set is dat elk LED-lampje via een app in te stellen is.

Daarnaast kan je prachtige lichtpatronen instellen. Twinkly kost 66,50.

FlinQ lichtketting

Iéts goedkoper nog is de lichtketting van LinQ. Deze heeft 160 LED-lampjes en is 19 meter lang. Het grote voordeel is dat de FlinQ 160 LED 160 compatibel is met andere lichtproducten van het bedrijf (net als Philips Hue).

Daarnaast is ook deze set prima buiten te gebruiken voor een kerstboom of je huis.

Een zalig verlichte en betaalbare kerst met Belife

De goedkoopste in de reeks is toch wel de kerstverlichting van Belife. Het lichtkoord is met 10 meter dan ook wel flink korter dan anderen, maar doet verder precies hetzelfde. De set kost 16,95 euro. Dankzij de app op iPhone of Android kan je ook hier kiezen uit zo’n beetje alle kleuren van de regenboog en toffe patronen.

Al met al is de tijd met suffe kerstverlichting echt verleden tijd en het mooie is: alles is in te stellen dankzij apps.