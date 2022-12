Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Live Activiteiten op je iPhone: zo gebruik je deze kekke feature

Sinds de release van iOS 16.1 kunnen iPhone-gebruikers aan de slag met de feature Live Activiteiten. Hierdoor toont je smartphone meer informatie over bepaalde apps vanaf je lockscreen. We leggen je uit hoe je de functie gebruikt.

Momenteel zijn er slechts een handjevol apps die ondersteuning bieden voor Live Activiteiten. Het gaat om apps als Flighty, Carrot Weather, Lumy, Aviary en Steps. Niet bepaald apps die we in de Benelux veel gebruiken, maar we verwachten dat steeds meer apps zich bij dit rijtje zullen aansluiten.

Wat houdt Live Activiteiten in?

Met de functie Live Activiteiten blijf je via blijvende meldingen op de hoogte. Vanaf het vergrendelscherm kan je in real-time zien wat er gebeurt. Zo houd je de score van een voetbalwedstrijd eenvoudig bij of zie je wanneer je bestelde Uber ongeveer aankomt.

Heb je een iPhone 14 Pro of Pro Max, dan worden de Live Activiteiten verbonden met het Dynamic Island. Hierdoor zie je de stand van een wedstrijd via deze superhandige notch-feature. Druk erop en het Dynamic Island toont je nog meer info.

Zo gebruik je de feature

Om de kekke functie in te schakelen, heb je een iPhone nodig die minstens op iOS 16.1 draait. Open de Instellingen en ga naar Face ID en toegangscode. Scrol naar beneden en zorg dat Live Activiteiten is ingeschakeld.

Zoek vervolgens binnen de instellingen naar een app die compatibel is met de feature Open de instellingen ervan en zorg dat ook daar de slider van Live Activiteiten geactiveerd is.

Dit gebeurt er op je lockscreen

Nu hoef je alleen maar te zorgen dat je bent aangemeld bij de apps die ondersteuning bieden voor Live Activiteiten. Volg je bijvoorbeeld een vlucht via Flighty, dan zie je op het moment dat deze vlucht plaatsvindt een live overzicht ervan op je lockscreen (of op het Dynamic Island).

Hoewel het aanbod aan compatible apps momenteel nog karig is, heeft Apple al wat apps gedeeld die de functie ook gaan ondersteunen. Het gaat onder andere om apps als Starbucks, Uber en Nike Run Club. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er nog meer apps bijkomen.