Waarom het uiterst belangrijk is om de nieuwe iPhone-update te installeren

Maak je gebruik van een iPhone en / of een iPad? Dan doe je er goed aan de meest recente update zo snel mogelijk te downloaden. Niet per se vanwege de nieuwe functies, maar juist ook vanwege de beveiligingspatches die Apple uitrolt. De apparaten hebben namelijk last van meer dan dertig verschillende soorten problemen.

Meestal arriveren die updates vanzelf op je systeem. Je kunt daar dus op wachten, maar je kunt ook via de instellingen checken of er al een update beschikbaar is. Als het om online veiligheid gaat, kun je het beste zo snel mogelijk actie ondernemen. Helemaal als er dus oplossingen beschikbaar zijn voor heel veel softwarefouten.

Download de update voor iPhone en iPad

Die fouten zitten dit keer op een aantal belangrijke plekken, dus daarom is het goed om te zien dat Apple de iPhone en iPad veilig houdt. Ze zitten dit keer in de grafische driver, WebKit en de kernel, evenals Safari, de apps voor foto’s en weer en nog veel meer. Kortom: updaten zodra je kan, dan loop je minder risico.

Je kunt als eigenaar van een iPhone of iPad nu software-updates downloaden voor verschillende versies van het iOS- en iPadOS-besturingssysteem. Voor moderne varianten kun je nu iOS 16.2 en iPadOS 16.2 downloaden. Maar wat nou als jouw smartphone of tablet iOS 16 niet kan downloaden en installeren?

Oudere iPhones worden niet overgeslagen

Dan is het nog even de vraag hoe oud je iPhone precies is. Maar als die nog op iOS 15 draait, dan kun je een update verwachten. Apple brengt namelijk ook iOS 15.7.1 en iPadOS 15.7.1 uit voor geschikte apparaten, die oplossingen voor dezelfde problemen aanbieden. Je vist dan dus niet geheel achter het net.

Verder zijn er nog de volgende updates beschikbaar met dezelfde patches: tvOS 16.2, watchOS 9.2 en iCloud voor Windows 14.1. Tot slot kijken we nog even naar macOS, want die slaat Apple niet over. Versie 13.1 biedt dezelfde oplossingen aan. En anders kun je macOS Monterey 12.6.2 of macOS Big Sur 11.7.2 downloaden.

