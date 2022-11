Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dé oplossing voor een overleden USB-C-poort op je MacBook

Is de USB-C-poort op je MacBook overleden? In plaats van naar de winkel rennen voor een nieuwe, is er een mogelijke oplossing om de aansluiting van je Apple-laptop weer werkend te krijgen.

Een MacBook is toch een stuk minder prettig in gebruik wanneer de USB-C-poort niet meer werkt. Dat is al helemaal zo als je een MacBook Air met slechts twee USB-C-poorten hebt, want dan heb je er nog maar eentje over.

Heb je ‘m al aan en uit gezet?

Als eerste kun je proberen om je MacBook volledig opnieuw op te starten. Daarnaast kun je proberen om de System Management Controller, oftewel SMC, te resetten. Deze beïnvloedt de stroom, batterij, ventilatoren en andere elementen op je MacBook.

Zet je MacBook eerst op de normale manier uit, door links bovenin op het Apple-icoontje te klikken en Zet uit… te selecteren. Houd de aan/uit-knop van je laptop nu tien seconden ingedrukt en laat de knop weer los. Wacht nu een paar seconden en zet je laptop weer aan met diezelfde knop.

SMC resetten

Werken je USB-C-poorten nog steeds niet? Dan is het waarschijnlijk toch nodig om de SMC te resetten. De System Management Controller regelt onder meer de hoeveelheid energie die je MacBook naar verschillende onderdelen stuurt, waaronder of het stroom voor je USB-C-poorten levert. Hoe je de SMC reset hangt een beetje af van het model dat je hebt.

Heb je een MacBook die niet op het Apple-silicon draait (maar wel uit 2018 of later is), zet dan eerst je MacBook uit. Houd vervolgens Control + Option + Shift zo’n zeven seconden ingedrukt. Houd daarna ook de aan/uit-knop mee ingedrukt voor nog eens zeven seconden. Na een paar seconden wachten, kun je het apparaat weer aanzetten.

MacBook met Apple-silicon

Heb je een MacBook die wel op Apple-silicon draait, zoals de MacBook Air (2022), dan is het een stuk makkelijker om de SMC te resetten. Ga naar het Apple-icoontje in de linkerbovenhoek en druk op Herstart… Als jij je nu afvraagt waar de rest van de uitleg is, wees dan niet bang: dit was het! Bij laptops die op Apple-silicon draaien hoef je de laptop alleen maar te herstarten om de SMC te resetten. Superhandig dus!

Wanneer dit alles toch niet werkt, dan is er waarschijnlijk toch iets goed mis met je USB-C-poort. Er zit vrij weinig anders op dan een bezoekje te brengen aan een reparatiecentrum. Of misschien toch naar de winkel voor een nieuwe?