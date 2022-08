Thuis je MacBook repareren pakt soms duurder uit dan bij Apple

Het is eindelijk zover: consumenten kunnen thuis hun eigen Apple MacBook repareren. Het idee van vrijheid is prettig, maar is het ook goedkoper?

In Nederland hebben we nog geen toegang tot het Self Service Repair-programma, maar in de Verenigde Staten kan men al enige tijd los. De Amerikaanse website iFixit nam de proef op de som en vergeleek de kosten tussen de twee beschikbare opties.

Thuis je MacBook repareren: is het goedkoper?

Om direct met de deur in huis te vallen: nee, het is in sommige gevallen niet goedkoper om zelf je MacBook te repareren. Hoewel de Right to Repair-beweging groot fan is van de mogelijkheid om zelf de touwtjes in hand te nemen, is dit voor de portemonnee niet de meest voordelige optie. Althans, dat is het resultaat van een onderzoek dat iFixit deed.

Als voorbeeld wordt de situatie geschetst waarbij de batterij van een MacBook vervangen moet worden. Hoewel het voor de hand ligt dat je hiervoor een batterij bestelt bij Apple en deze vervolgens zelf in je laptop schroeft, is dat in de praktijk niet het geval. Het Amerikaanse bedrijf verkoopt op dit moment geen losse batterijen voor de MacBook Pro, waardoor deze reparatie al vrij prijzig kan worden.

Wil je een nieuwe batterij voor je MacBook Pro, dan zal je daar ook een bovenkant inclusief toetsenbord bij moeten bestellen. Een onderdeel dat je in de Verenigde Staten al snel 527 dollar kost. Lever je oude onderdelen in en je krijgt tot 88 dollar korting. In totaal betaal je dus 439 dollar om zelf de batterij van je laptop te vervangen. Een pittig bedrag dat hoger is dan een soortgelijke reparatie bij Apple. Daar tik je als consument “slechts” 199 dollar af.

De helft van de prijs

Het financiƫle plaatje is overigens niet het enige probleem bij het Self Service Repair-programma. Voor minder dan de helft van de prijs van je eigen reparatie, nemen de Apple-medewerkers ook een vervelend klusje uit handen. Het demonteren en monteren van een bovenkant inclusief toetsenbord en batterij is namelijk een vrij intensieve taak. Eentje waar je de meegeleverde handleiding meerdere keren voor moet doorlezen.

Hoewel het dus fijn is dat Apple je als consument de mogelijkheid biedt om zelf je reparaties door te voeren, is de constructie van het programma alles behalve duidelijk. Of dit precies is wat deĀ Right to Repair-beweging in gedachten had valt te betwijfelen.