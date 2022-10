De onderscheidende kenmerken die je nodig hebt om voor Apple te werken

De één moet er niet aan denken, voor de ander is het de droom: werken voor Apple. Dagelijks bezig zijn voor één van de grootste bedrijven ter wereld klinkt voor OMT-redacteur Mark Hofman fantastisch, maar dan moet hij volgens Tim Cook wel over een aantal unieke skills beschikken.

Vorige week was Tim Cook te gast bij de Universiteit van Naples Federico II in Napels. Daar deed hij niet alleen een opvallende uitspraak over Augmented Reality, maar vertelde hij studenten (via Fortune) ook wat ze nodig hebben om voor Apple te werken. Maak jij kans?

Werken bij Apple: deze skills heb je volgens Tim Cook nodig

Als het aan Tim Cook ligt (en die kans is vrij groot) moet je aan vijf onderscheidende kenmerken voldoen om voor Apple te werken. Het is volgens de CEO een uitstekende formule die zichzelf keer op keer bewezen heeft. Maar welke onderscheidende kenmerken zijn het precies?

Ik zet ze voor je op een rij:

#1 De wil om de wereld te veranderen

Wie het wil maken binnen Apple moet simpelweg echt geven om datgeen wat het bedrijf doet. “We hebben een groep mensen binnen Apple die echt de wereld willen veranderen”, zegt Tim Cook. “Ze willen het leven van mensen verrijken en onze planeet als betere plek achterlaten dan het was toen ze er hun eerste stappen zetten.”

Het is in ieder geval iets dat volgens de CEO zichzelf keer op keer bewezen heeft. “De resultaten zijn ongelofelijk”, sluit hij af.

#2 Samenwerken is key bij Apple

Hoe goed je ook bent, als je niet kunt samenwerken is de kans vrij klein dat je een plekje vindt binnen Apple. Het Amerikaanse bedrijf draait, volgens CEO Tim Cook, op werknemers die hun krachten bundelen.

“Sterke individuen zijn belangrijk, maar twee sterke individuen die samenwerken stijgen tot grote hoogte”, zei Tim Cook in Napels. “We zoeken mensen met de mogelijkheid om goed samen te werken. Zodra jij een idee hebt moet deze, met behulp van anderen, nog groter en beter kunnen worden.”

Het idee dat iemand binnen Apple iets helemaal zelf bedacht en uitgewerkt heeft kan volgens Cook de prullenbak in. “Het is het resultaat van een samenwerking.”

#3 Tim Cook altijd opzoek naar creativiteit

Think Different: het is niet voor niets tijden lang de slogan van Apple Inc. geweest. Creativiteit staat in een hoog vaandel volgens Tim Cook. “We zoeken mensen die echt anders denken”. Apple zoekt niet naar medewerkers die naar een probleem kijken, blijven zitten in het dogma en het vervolgens benaderen zoals ieder ander dat zou doen.

“Het is belangrijk dat werknemers rond problemen blijven lopen, het vanuit verschillende perspectieven bekijken en vervolgens met creatieve energie komen om het op te lossen”

#4 Apple wil nieuwsgierige mensen

Naast het feit dat je goed moet kunnen samenwerken, een bak aan creativiteit meebrengt en de wil hebt om de wereld te veranderen, moet je volgens Apple ook nieuwsgierig zijn. “Het is cliché, maar domme vragen bestaan niet”, aldus Tim Cook. “Nieuwsgierigheid betekent heel veel vragen te stellen. Het maakt niet uit of je denkt dat het een slimme of een domme vraag is. Het gaat erom dat je hem stelt.”

Wat dat betreft moeten medewerkers volgens Tim Cook soms denken als een kind, gezien de kleine wondertjes doorgaans met de meest bijzondere vragen komen. “Het oefent druk uit op mensen om echt goed na te denken over de stof en met het juiste antwoord te komen.”

#5 Tim Cook hijst expertise in hoog vaandel

Je kunt natuurlijk nog zo creatief en nieuwsgierig zijn, maar zonder de juiste kennis wordt het niets. Tim Cook legt dan ook heel simpel uit: “Als we iets doen binnen industriële vormgeving, dan hebben we iemand nodig die iets weet van industriële vormgeving.”

Waar die kennis precies vandaan komt maakt Cook niet uit, als je het maar weet.

Werken voor Apple: de ultieme wens van Tim Cook

Met de juiste skillset en motivatie kom je bij Apple echt een heel eind, maar het gaat uiteindelijk echt om het gevoel. Jij moet de juiste persoon voor Apple zijn, maar ook andersom. Apple moet voor jou als persoon echt het juiste bedrijf zijn.

Dat houdt dus niet alleen in dat je maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf klaar zit om alles te geven voor het bedrijf. Het betekent ook dat jij je vrije zondagavond inlevert om een probleem op te lossen of met een geniaal idee te komen.

Wie wil werken bij Apple moet simpelweg altijd aan staan. Dat vraagt veel van een mens, maar wie het echt wil kan het aan. You go!