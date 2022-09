Steve Jobs: 5 feiten die je misschien nog niet kende over de Apple-oprichter

Steve Jobs: iedere Apple-liefhebber heeft zijn naam zo goed als zeker wel eens voorbij horen komen. Maar hoeveel weten we nu eigenlijk van de geniale oprichter van Apple? WANT-redacteur Sabine heeft wat interessante feitjes over de pionier verzameld die je misschien nog niet kende.

Heel oud is Steve Jobs helaas niet mogen worden. Op 56-jarige leeftijd overleed de topman in 2011 aan de gevolgen van kanker. Inmiddels heeft Tim Cook zijn taak als Apple-CEO op zich genomen, wat zeker niet slecht uitgepakt heeft voor de techgigant.

5 feiten over Steve Jobs

Steve Jobs was een visionair. Hij wilde lang voor de komst van de eSim al afscheid nemen van de fysieke simkaart en het besturingssysteem macOS naar pc’s van Dell brengen. Dat we niet zomaar over iemand praten, bewijst wel het feit dat een handtekening van de beste man voor bijna 500K werd verkocht. Dit zijn nog eens vijf feiten die je mogelijk nog niet wist over Steve Jobs.

#1 Carrièrestart als hacker

Apple is zeker niet waar het begon voor Steve Jobs. Hij en Apple-medeoprichter Steve Wozniak werkten in de jaren zeventig samen aan een ‘blue box’, waarmee gebruikers gratis konden bellen over langere afstanden. De twee Steves zagen brood in het apparaat en brachten het op de markt. Na een klein succes onder studenten werd de illegale handel van de toen nog zeer onervaren ondernemers opgedoekt, nadat ze tijdens de verkoop bij een pizzeria onder schot werden beroofd.

#2 Technicus bij Atari

Hoewel Steve Jobs bekendstaat als de man die niets in games zag, heeft hij in een ver verleden toch echt aan games gewerkt. In 1974 ging hij namelijk aan de slag als technicus bij Atari. Daar werkte hij aan Breakout, een verbeterde singleplayerversie van de populaire Atari-game Pong. Die wordt weer gezien als de belangrijkste inspiratiebron voor Space Invaders. Zijn Atari-avontuur was wel van korte duur. In 1976 richtte hij Apple op, samen met Steve Wozniak en Ronald Wayne.

#3 Het magische getal ‘3’

Toen de iPhone in 2007 op iconische wijze het levenslicht zag, herhaalde Steve Jobs meerdere keren dat hij op het punt stond om drie revolutionaire producten te onthullen: een iPod, een telefoon en een apparaat dat met internet kan verbinden. Zoals je vast weet, werden er géén drie producten gelanceerd, maar slechts één enkel apparaat dat deze drie taken tegelijk aankan: de iPhone. Drie jaar later, bij de lancering van de iPad, zegt Steve Jobs dat het nieuwe product gezien moet worden als ‘derde apparaat’ tussen een smartphone en een laptop. Ook gebruikte hij in een van zijn laatste Apple-keynotes drie woorden om de vernieuwde iPad 2 te omschrijven: dunner, lichter en sneller. ‘3’ is het magische getal dat Apple maakte tot het bedrijf dat het nu is.

#4 Pixar maakte hem rijk

Je zou bijna denken: wáár heeft deze man geen vinger in de pap gehad? In 1985 vertrok Steve Jobs (later bleek tijdelijk) bij Apple en kocht hij de Graphics Group op van Star Wars-regisseur George Lucas. Hij investeerde enkele miljoenen van zijn eigen geld in het bedrijf en noemde het, je raadt het al, Pixar. De grote doorbraak van Pixar volgde in 1995 met de komst van de animatiefilm Toy Story, waarna het geld binnen begon te stromen. De verkoop van Pixar in 2006 aan de Walt Disney Company maakte hem zelfs miljardair!

#5 Nooit gecodeerd

Steve Jobs is een van de bekendste namen in de computerwereld, maar wist je dat hij eigenlijk helemaal niet echt programmeer-ervaring had? “Steve heeft nooit gecodeerd”, zei Wozniak daarover. “Hij was geen ingenieur (…) maar hij was technisch genoeg om andere ontwerpen te veranderen en toe te voegen.” Ironisch genoeg zei Jobs in 1995 wel weer dat ‘iedereen zou moeten leren hoe je een computer programmeert’…