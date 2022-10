Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de politie wil dat je een AirTag in je eigen auto verstopt

Als het aan de Britse politie ligt, zouden alle autobezitters een AirTag of andere tracker in hun auto moeten plaatsen. Dat komt volgens een eenheid van de politie uit het Britse district Sheffield om te voorkomen dat autobezitters ‘later een veel duurder probleem krijgen’.

Op Twitter meldt de Britse politie dat ze een gestolen voertuig hebben teruggevonden en dat komt omdat de eigenaar van de auto op een eerder moment een AirTag in de auto heeft verstopt. “We raden alle autobezitters aan om te overwegen een goedkope tracker in hun auto te plaatsen”, meldt de Britse politie op Twitter.

Politiehulpmiddel

De Britse politie kon de gestolen auto door de geplaatste AirTag volgen en vond het voertuig veertig minuten later in een ander deel van Sheffield. “Dit incident toont aan dat het plaatsen van trackers in voertuigen ons helpt om ze te vinden als ze jammer genoeg zijn gestolen”, sluit de Britse politie af.

Er is nog niets of niemand opgepakt voor de diefstal, maar de auto is in elk geval weer terug in de handen van de rechtmatige eigenaar. Dat is op te maken uit het bericht van de Britse politie-eenheid. Het onderzoek naar de dader (of mogelijk daders) loopt nog.



Earlier this morning we were called to reports that a masked man had entered a property on Edmund Road and stolen a set of car from the property, before stealing the car and driving away. The savvy owner had placed an Apple AirTag in within the car at an earlier date. ⬇️ — Sheffield North West NPT (@SheffNW_NPT) October 18, 2022

AirTag in je auto, fiets en step?

Het is niet voor het eerst dat een AirTag of andere tracker wordt gebruikt om gestolen auto’s, elektrische steppen of fietsen op te sporen. We hebben echter nog niet eerder gezien dat de politie ook echt aanraadt om een tracker in je auto te plaatsen.

De AirTag is voor Apple sowieso een geweldig succes te noemen. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd al miljoenen exemplaren verkocht. Het lijkt erop dat dit aantal de komende jaren nog flink gaat toenemen. Met de zegen van de Britse politie, kan dat aantal eigenlijk alleen maar hoger en hoger worden.