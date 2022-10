Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe je een AirTag op geniale wijze op je fiets kunt verstoppen

Sinds de lancering van de Apple AirTag komen we de handige trackers op veel verschillende plekken tegen. Verschillende bedrijven deden al een poging hem bijvoorbeeld, met behulp van accessoires, te verstoppen op fietsen. Een groot succes kwamen we tot op heden echter nog niet tegen.

Daar lijkt de AirBell overigens wel verandering in te brengen. Deze handige gadget duikt bij de Amerikaanse website The Verge op en lijkt het ideale model te zijn voor de gemiddelde Nederlander. Want, fietsen.

Verstop je AirTag op geniale wijze op je fiets

Doorgaans is een AirTag op een fiets, ondanks de moeite van sommige bedrijven, best wel goed te zien. Consumenten verstoppen hem onder het zadel van de fiets of hangen hem aan diens stang. De AirBell pakt het anders aan en biedt een compartiment onder je fietsbel. Ideaal, als je het ons vraagt.

Als vast onderdeel van je trouwe tweewieler zal de AirTag niet zo snel gevonden worden onder een fietsbel. Zeker niet als deze exact hetzelfde is gemonteerd als reguliere modellen. Je schroeft de onderkant en bovenkant van elkaar los, stopt de AirTag in het compartiment en monteert hem zoals je dat bij een reguliere fietsbel ook zou doen.

Het oogt dus echt als een standaard fietsbel, is makkelijk te monteren en functioneert ook nog eens naar behoren. Voor de prijs van 24,99 euro wat ons betreft de moeite waard.

Is een fiets daadwerkelijk terug te vinden?

Tja, dat is iets waar men vandaag de dag nog sterk over verdeeld is. De één zegt dat de tracker van Apple alles behalve nuttig is op dat gebied. De ander vertelt de wereld dat zijn gestolen goederen terug gevonden zijn.

Op het gebied van dat laatste hebben we wel een paar goede voorbeelden van geslaagde operaties. Zo wist de man in het onderstaande artikel bijvoorbeeld zijn koffer, na chaos op een vliegveld, weer terug te vinden door een tracker.