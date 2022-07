Ruim 250 patenten sinds 2000, maar de Apple Car blijft nog altijd uit

De Apple Car is een project waar Apple achter de schermen stilletjes aan werkt, waar veel mensen interesse in hebben. Aangezien het bedrijf uit Cupertino er zelf maar weinig over naar buiten brengt (in feite helemaal niets), is er ook weinig te melden. Dus soms moet je dan zelf het nieuws opzoeken.

En dat is precies wat de Japanse krant Nikkei gedaan heeft. Die krant sloeg de handen ineen met het analysebedrijf Intellectual Property Landscape en ontdekte zodoende dat Apple bijna 250 patenten in handen heeft met betrekking tot de auto-industrie. Maar ondertussen laat de Apple Car gewoon op zich wachten.

Waar blijft de Apple Car?

Natuurlijk kunnen bedrijven altijd patenten vaststellen of ophopen, zodat andere partijen er niet mee aan de haal kunnen gaan in de toekomst. Maar als we niet met een patenttrol te maken hebben, dan laten die documenten vaak zien waar een bedrijf aan werkt. De Apple Car is dan ook een zeer slecht bewaard geheim.

In totaal heeft Apple 248 patenten in handen voor auto’s. In 2017 vroeg de iPhone-maker de meeste patenten voor auto’s aan, maar dat record kan wellicht nog verbroken worden. Wanneer de aanvragen voor 2021 openbaar gemaakt worden, dan kan dat het aantal patenten uit 2017 gaan overstijgen.

Wat voor patenten heeft Apple in handen?

De patenten hebben betrekking tot zowel hardware als software. Denk dan aan programma’s voor zelfrijdende auto’s, maar ook aan suspensie en comfort. Daarnaast komt er interessante vehicle-to-everything-technologie (V2X) voorbij. Met deze technologie kan een auto verbinding maken met andere auto’s of apparaten.

Wellicht kan dit betekenen dat Apple zich in de toekomst minder wil concentreren op alleen auto’s, maar mobiliteit in het algemeen. Daar moet het bedrijf dan wel een compleet platform voor neerzetten. Hoe het ook precies zit: de patenten laten zien dat Apple achter de schermen zich met van alles bezighoudt.

