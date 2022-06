Apple CarPlay: betaal vanaf deze herfst je benzine vanuit de auto

Vanaf deze herfst kunnen Amerikaanse consumenten tanken als nooit tevoren. Apple CarPlay maakt het mogelijk om direct vanuit de auto te betalen aan de pomp.

Tijdens een speciale sessie op WWDC 2022 maakte Apple de CarPlay-functionaliteit al bekend. Nu weten we dus ook wanneer hij voor het eerst te gebruiken is.

Tanken vanuit de auto met Apple CarPlay

Persbureau Reuters meldt zojuist dat de CarPlay-functionaliteit vanaf deze herfst te gebruiken is. De applicaties die de dienst ondersteunen zijn vanaf dat moment beschikbaar voor iOS 16: het nieuwe besturingssysteem van je iPhone. Het gaat om speciale betaalapplicaties die vanuit oliemaatschappijen ontwikkeld zijn.

Zodra jij naar een bestemming navigeert is het mogelijk om een tussenstop toe te voegen. Zodra je dit bij een tankstation doet, die de dienst ondersteunt, is het mogelijk om de tankbeurt alvast te autoriseren via Apple CarPlay. Zodra je uiteindelijk aankomt en je tank volgooit, wordt de betaling direct gedaan en kun je weer verder. Er komt bij het betalen dus geen enkele fysieke handeling kijken.

Tegenover Reuters laat bijvoorbeeld HF Sinclair, een grote oliemaatschappij, weten de functionaliteit te ondersteunen. “We zijn enthousiast over het idee dat consumenten naar een Sinclair-station kunnen navigeren en direct brandstof kunnen kopen via het navigatiescherm”, zegt de Senior Vice President van het bedrijf.

De volgende generatie

De handige manier van tanken is overigens niet het enige nieuwe dat Apple CarPlay consumenten gaat bieden. Tijdens WWDC 2022 maakten we bijvoorbeeld kennis met de volgende generatie. Deze versie is in staat om niet alleen het navigatiescherm, maar eigenlijk ieder scherm in de auto geheel over te nemen. Vanaf volgend jaar, als de nieuwe versie uitrolt, ben je dus ook in staat om zelfs je dashboard geheel naar eigen wens in te stellen.

Wat betekent de introductie van de nieuwe versie van Apple CarPlay eigenlijk voor het succes van Android Auto? Komt het besturingssysteem van Google ten einde? We beantwoorde je vraag in het bovenstaande artikel.